После массовых жалоб курганских погорельцев прокуратура организует горячую линию

22 июня 2023 в 16:55 Размер текста - 17 +

Прокуратура проведет горячую линию для погорельцев Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жители Курганской области смогут пожаловаться в прокуратуру на проблемы с выплатами компенсаций за пострадавшее в майских пожарах имущество. Жалобы погорельцев будут приниматься с 26 по 28 июня, сообщается на сайте ведомства региона. Ранее пострадавшие в ЧС массово жаловались, что не могут добиться выплат и сертификатов. «В прокуратуре Курганской области с 26 по 28 июня организована горячая линия по вопросам компенсаций гражданам, пострадавшим от пожаров 7 мая текущего года. По указанным номерам граждане могут сообщить о проблемах при выплате компенсаций за утраченное в результате пожара жилое помещение и имущество», — говорится в анонсе прокуратуры. В ведомстве отмечают, что по обращениям будут организованы проверки. Прием сообщений будет производиться в прокуратуре с 09:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00. Обратиться на горячую линию можно по телефонам: 8-912-062-32-30, 8 (35-22) 42-10-63. Ранее URA.RU писало, что курганцы массово жалуются на то, что власти отказывают им в компенсациях и жилищных сертификатах. Один из погорельцев, потерявший в пожаре дачный дом, заявлял, что ему отказывают в деньгах. Еще одна семья с детьми из Кургана добивается выплаты в 100 тысяч за сгоревшую дачу. Также в СМИ сообщалось, что ветеран Великой Отечественной войны не может получить сертификат за сгоревший дом. По данному факту прокуратура проводит проверку. При этом губернатор Курганской области Вадим Шумков заявлял, что выдача сертификатов в регионе завершена. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жители Курганской области смогут пожаловаться в прокуратуру на проблемы с выплатами компенсаций за пострадавшее в майских пожарах имущество. Жалобы погорельцев будут приниматься с 26 по 28 июня, сообщается на сайте ведомства региона. Ранее пострадавшие в ЧС массово жаловались, что не могут добиться выплат и сертификатов. «В прокуратуре Курганской области с 26 по 28 июня организована горячая линия по вопросам компенсаций гражданам, пострадавшим от пожаров 7 мая текущего года. По указанным номерам граждане могут сообщить о проблемах при выплате компенсаций за утраченное в результате пожара жилое помещение и имущество», — говорится в анонсе прокуратуры. В ведомстве отмечают, что по обращениям будут организованы проверки. Прием сообщений будет производиться в прокуратуре с 09:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00. Обратиться на горячую линию можно по телефонам: 8-912-062-32-30, 8 (35-22) 42-10-63. Ранее URA.RU писало, что курганцы массово жалуются на то, что власти отказывают им в компенсациях и жилищных сертификатах. Один из погорельцев, потерявший в пожаре дачный дом, заявлял, что ему отказывают в деньгах. Еще одна семья с детьми из Кургана добивается выплаты в 100 тысяч за сгоревшую дачу. Также в СМИ сообщалось, что ветеран Великой Отечественной войны не может получить сертификат за сгоревший дом. По данному факту прокуратура проводит проверку. При этом губернатор Курганской области Вадим Шумков заявлял, что выдача сертификатов в регионе завершена.