Число погибших в результате прорыва Каховской ГЭС достигло 48

Общее число погибших от прорыва дамбы достигло 48
новость из сюжетаУдар ВСУ по Каховской ГЭС
Общее число погибших от прорыва дамбы Каховской ГЭС достигло 48. Об этом сообщают экстренные службы.
«Тела еще двоих человек обнаружены после прорыва Каховской ГЭС, общее число погибших достигло 48», — говорится в заявлении спецслужб. Их информацию приводит ТАСС.
Дамба Каховской ГЭС была повреждена в начале июня. Река Днепр вышла из своих берегов и затопила многие населенные пункты по обе стороны от линии фронта.
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