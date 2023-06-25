Свердловский минздрав раскрыл число курсантов, попавших в больницу из-за отравления

В Екатеринбурге 50 курсантов находятся в больнице из-за отравления

26 июня 2023 в 12:01 Размер текста - 17 +

Сейчас в больнице находятся 50 курсантов УрЮИ МВД, попавших туда с симптомами отравления Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В ГКБ №40 Екатеринбурга на утро 26 июня находятся 50 курсантов Уральского юридического института МВД (УрЮИ МВД), госпитализированных с признаками отравления. Об этом сообщает минздрав Свердловской области в официальном telegram-канале. «На утро 26 июня в стационаре на лечении находятся 50 человек. Состояние большинства из них врачи оценивают как близкое к удовлетворительному. Продолжается лечебный процесс в рамках клинических рекомендаций», — говорится в сообщении ведомства. Курсанты УрЮИ МВД начали поступать в больницу 24 июня, у них были симптомы отравления. В первый день были госпитализированы 35 человек, на следующий — еще 15. По информации источника URA.RU, всего отравившихся 82 человека.

В ГКБ №40 Екатеринбурга на утро 26 июня находятся 50 курсантов Уральского юридического института МВД (УрЮИ МВД), госпитализированных с признаками отравления. Об этом сообщает минздрав Свердловской области в официальном telegram-канале. «На утро 26 июня в стационаре на лечении находятся 50 человек. Состояние большинства из них врачи оценивают как близкое к удовлетворительному. Продолжается лечебный процесс в рамках клинических рекомендаций», — говорится в сообщении ведомства. Курсанты УрЮИ МВД начали поступать в больницу 24 июня, у них были симптомы отравления. В первый день были госпитализированы 35 человек, на следующий — еще 15. По информации источника URA.RU, всего отравившихся 82 человека.