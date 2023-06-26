Жителя Амурской области обвинили в госизмене за покупку дронов для ВСУ

В ФСБ заявили, что подозреваемому в госизмене грозит пожизненное заключение
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Житель Амурской области был задержан ФСБ за госизмену. Об этом сообщили в Центре общественных связей ведомства. Подозреваемый отправлял деньги на приобретение техники для украинских бойцов.
«ФСБ задержала по подозрению в госизмене жителя Амурской области, переводившего денежные средства на закупку дронов-камикадзе и другой техники для ВСУ», — говорится в сообщении. Отмечается, что было заведено уголовное дело. Подозреваемому грозит до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение.
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