Из реготделения ЛДПР в Тюмени продолжается массовый исход партийцев

Координатор ячейки ЛДПР в Тюмени Никитин перешел в «Новые люди» вместе с активом

26 июня 2023 в 16:01 Размер текста - 17 +

ЛДПР в Тюмени теряет сторонников Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Реготделение ЛДПР продолжают покидать значимые партфункционеры. На этот раз в «Новые люди» перешел руководитель ячейки в Тарманах (район Тюмени) Андрей Никитин и увел за собой весь партактив. Заявление он сделал на своей странице в соцсетях. «В этот раз также планировал принять участие в выборах депутатов Тюменской городской думы. Но чем больше проходило времени, тем больше я понимал, что не схожусь взглядами с теми, кто сегодня принимает ключевые решения. Именно поэтому принял важное решение — выйти из ЛДПР. Нашел дальнейшее развитие для себя в новой партии, в которой хочу продолжать свой путь. „Новые люди“ — партия, в которую я верю и с которой в ближайшее время свяжу свою жизнь», — заявил Никитин. За последние два месяца это второй случай ренегатства среди либерал-демократов — в конце апреля с командой в «Новые люди» ушел координатор ячейки ЛДПР Ленинского района Евгений Шульгин. «Причина в том, что либерал-демократы не видят перспектив для партийного роста — лидер реготделения не терпит конкуренции и старается сразу ослабить любого более-менее активного члена ячейки», — объясняют причины ухода источники.

Реготделение ЛДПР продолжают покидать значимые партфункционеры. На этот раз в «Новые люди» перешел руководитель ячейки в Тарманах (район Тюмени) Андрей Никитин и увел за собой весь партактив. Заявление он сделал на своей странице в соцсетях. «В этот раз также планировал принять участие в выборах депутатов Тюменской городской думы. Но чем больше проходило времени, тем больше я понимал, что не схожусь взглядами с теми, кто сегодня принимает ключевые решения. Именно поэтому принял важное решение — выйти из ЛДПР. Нашел дальнейшее развитие для себя в новой партии, в которой хочу продолжать свой путь. „Новые люди“ — партия, в которую я верю и с которой в ближайшее время свяжу свою жизнь», — заявил Никитин. За последние два месяца это второй случай ренегатства среди либерал-демократов — в конце апреля с командой в «Новые люди» ушел координатор ячейки ЛДПР Ленинского района Евгений Шульгин. «Причина в том, что либерал-демократы не видят перспектив для партийного роста — лидер реготделения не терпит конкуренции и старается сразу ослабить любого более-менее активного члена ячейки», — объясняют причины ухода источники.