В Египте убирают защищающие туристов от акул сетки

В Хургаде снимают защитные сетки от акул, которые были установлены в целях безопасности после нападения на россиянина Владимира Попова. Причина — цветущие водоросли на защитных сетках, которые могут, наоборот, приманить хищников. Об этом сообщила египетская газета Al-masry al-youm.
«В Красном море продолжают проводить кампанию по удалению и вытягиванию сетей, которые установлены вокруг пляжей после инцидента с нападением акулы в Хургаде, из-за опасности привлечения хищников», — говорится в сообщении. Отмечается, что на сетках начинают цвести водоросли, которые приманивают акул.
Власти Египта хотят усилить меры безопасности на пляжах. Они установят пятиметровые вышки для наблюдения и поставят на дежурства скоростные катера. Спасатели смогут быстро оказывать первую помощь.
Ранее в Хургаде акула убила россиянина Владимира Попова. По словам отдыхающих, после этого ЧП были закрыты пляжи из-за опасений, что кровь мужчины в воде приманит новых хищников, передает телеканал 360. В Египте хотят увековечить память о россиянине, который погиб от нападения акулы. В планах разместить в музее фотографию Владимира Попова и историю его гибели. Об этом заявил заместитель директора института морских наук и заповедников Красного моря Ахмед Вахбалла.
В Хургаде снимают защитные сетки от акул, которые были установлены в целях безопасности после нападения на россиянина Владимира Попова. Причина — цветущие водоросли на защитных сетках, которые могут, наоборот, приманить хищников. Об этом сообщила египетская газета Al-masry al-youm. «В Красном море продолжают проводить кампанию по удалению и вытягиванию сетей, которые установлены вокруг пляжей после инцидента с нападением акулы в Хургаде, из-за опасности привлечения хищников», — говорится в сообщении. Отмечается, что на сетках начинают цвести водоросли, которые приманивают акул. Власти Египта хотят усилить меры безопасности на пляжах. Они установят пятиметровые вышки для наблюдения и поставят на дежурства скоростные катера. Спасатели смогут быстро оказывать первую помощь. Ранее в Хургаде акула убила россиянина Владимира Попова. По словам отдыхающих, после этого ЧП были закрыты пляжи из-за опасений, что кровь мужчины в воде приманит новых хищников, передает телеканал 360. В Египте хотят увековечить память о россиянине, который погиб от нападения акулы. В планах разместить в музее фотографию Владимира Попова и историю его гибели. Об этом заявил заместитель директора института морских наук и заповедников Красного моря Ахмед Вахбалла.