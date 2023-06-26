В свердловском городе в детских садах произошла вспышка норовируса

В Ревде детские сады отправили на карантин по норовирусу

В Ревде воспитанников нескольких детских садов отправили домой из-за карантина по норовирусу Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Ревде (Свердловская область) в четырех детских садах закрыли отдельные группы, где воспитанники заболели кишечной инфекцией. Речь идет о детских садах №17, 46, 34, сообщает управление образования Ревды.

«По данным на 26 июня, в Ревде из-за норовируса закрыты отдельные группы в детских садах № 17, 46, 34. Детский сад №50 на Кирзаводе, где выявили первые случаи заражения, закрыт полностью до 29 июня», — говорится в сообщении чиновников.

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