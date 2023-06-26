Курганский фермер решил подписать контракт с Минобороны, чтобы Россию не втянули в ядерную войну

Курганский фермер стал военным по контракту Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Фермер из Звериноголовского округа (Курганская область) Николай Кравцов пошел на военную службу по контракту с Министерством обороны. Он считает, что чем больше граждан это сделают, тем больше шансов, что не случится ядерной войны. Об этом он рассказал корреспонденту URA.RU в пункте отбора на военную службу.

«Пришел подписать контракт, потому что не мог больше смотреть, что творится. Считаю, что мы должны не позволить втянуть Россию в ядерную войну. И показать им, что мы не сдадимся», — сказал курганец. Мужчина оставил фермерское подворье под присмотром семьи и решил стать военным.

В военкомат мужчина пришел вместе с односельчанином. У обоих есть воинская специальность. Они прошли комиссию, собрали документы и приехали в центральный пункт в Курган. Здесь их повторно осмотрели медработники, составили личное дело — все документы и процедуры оформили в течение недели.

Родные фермера поддержали. «Чем больше нас пойдет служить военными — тем лучше», — считает мужчина. Он подписал контракт на полгода. При этом он полагает, что в военной части ему предложат увеличить срок службы.

Ранее URA.RU сообщало, что иностранец подписал военный контракт, чтобы остаться в России. Также на курганских пунктах увеличилось число желающих стать военными по контракту.