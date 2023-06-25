«НОВАТЭК» сократил путь ледоколам ЯНАО, перевозящим СПГ

В «НОВАТЭКЕ» решили проблему поставок СПГ при короткой северной навигации Фото: Андрей Гусельников © URA.RU

В ЯНАО ледокольным танкерам, перевозящим сжиженный природный газ (СПГ) из порта Сабетта, сократят маршрут. Это станет возможным из-за установки плавучих хранилищ, заказанных ПАО «НОВАТЭК», которые будут базироваться в портах Мурманска и Камчатки, сообщает информационное агентство EADaily.

«Новое хранилище газа [на Кольском полуострове] будет одним из двух, которые «НОВАТЭК» получит в этом году, они более чем вдвое превышают действующие танкеры и их установят в Мурманске и на Камчатке. Суть состоит в том, чтобы сократить путь танкерам ледового класса от порта Сабетта на Ямале в канун запуска второго арктического проекта «Арктик СПГ-2», — сообщает РИА EADaily.

Ледоколам, идущим из порта Сабетта не придется проделывать весь путь до Китая или Европы. Теперь они смогут довезти СПГ до хранилища в Мурманске или на Камчатке и вернуться обратно. Оттуда газ смогут перевозить обычные танкеры, таким образом, можно оптимизировать логистику и увеличить объемы поставок российского газа.

В сообщении сказано, что первое плавучее хранилище доставлено в Кольский залив 25 июня. Хранилища построены на верфях в Южной Корее.

Ранее URA.RU рассказало, что по итогу 2022 года поставки российского газа выросли, несмотря на санкционное давление. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью ТАСС.