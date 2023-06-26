Курганским бойцам армии Пригожина придется ехать на базу за свой счет

Бойцы из частной армии Пригожина вынуждены ездить на базу компании за свой счет Фото: URA.RU © URA.RU

новость из сюжета Мятеж Евгения Пригожина

Курганские добровольцы из частной армии бизнесмена Евгения Пригожина вынуждены покупать билеты за свой счет, чтобы добираться до базы военной компании. Об этом URA.RU сообщил источник из числа бывших военных.

«Набор ведется в штатном режиме. Люди идут заключать контракты. Однако сейчас в центре набора бойцов возникли проблемы с покупкой билетов. Сервис, на котором компания их приобретала, заблокирован. Добровольцы вынуждены сами покупать билеты и добираться до базы в Краснодарском крае. Но это никак не сказывается на наборе бойцов», — рассказал инсайдер.

URA.RU направило официальный запрос в пресс-службу компании Пригожина «Конкорд», чтобы уточнить с чем связана данная проблема. На момент публикации ответ не был получен.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане силовики разрешили работать центру приема в частную армию Пригожина. Рекрутеры продолжали набор бойцов даже на фоне мятежа. Также сообщалось, что курганские добровольцы подписывают контракты с военной компанией Пригожина, чтобы ехать служить в Африку.