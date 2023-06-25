25 июня 2023

Курганские бойцы частной армии Пригожина хотят уехать в Африку

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Пункт набора в XЧВК Вагнер. Курган
Курганские бойцы из армии Пригожина планируют ехать в Африку Фото:
новость из сюжета
Мятеж Евгения Пригожина

Курганские добровольцы из частной армии Пригожина, заключают контракты для прохождения службы в Африке. В данном направлении набирают только тех, кто имеет боевой опыт в зоне спецоперации на Украине. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил представитель местного центра по набору бойцов.

«Те добровольцы, которые имеют опыт в зоне спецоперации, могут заключать контракты и отправляться в Африку. Из Кургана уже есть такие бойцы, которые планируют поехать служить в данном направлении. Они сейчас находятся на базе компании в Краснодарском крае. Оттуда должны будут отправиться в Африку», — рассказал представитель центра. По данным источника, добровольцы из Кургана в последнее время стали чаще интересоваться прохождением службы на Африканском континенте.

URA.RU направило официальный запрос в пресс-службу бизнесмена Пригожина. На момент публикации ответ не был получен.

Ранее URA.RU писало, что силовики разрешили работать курганскому центру приема в армию Пригожина на фоне мятежа. По словам представителя, несмотря на последние события набор добровольцев не прекращался. Также сообщалось, что в Кургане сняли баннер с рекламой частной армии Пригожина. Он располагался в районе Некрасовского моста.

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Курганские добровольцы из частной армии Пригожина, заключают контракты для прохождения службы в Африке. В данном направлении набирают только тех, кто имеет боевой опыт в зоне спецоперации на Украине. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил представитель местного центра по набору бойцов. «Те добровольцы, которые имеют опыт в зоне спецоперации, могут заключать контракты и отправляться в Африку. Из Кургана уже есть такие бойцы, которые планируют поехать служить в данном направлении. Они сейчас находятся на базе компании в Краснодарском крае. Оттуда должны будут отправиться в Африку», — рассказал представитель центра. По данным источника, добровольцы из Кургана в последнее время стали чаще интересоваться прохождением службы на Африканском континенте. URA.RU направило официальный запрос в пресс-службу бизнесмена Пригожина. На момент публикации ответ не был получен. Ранее URA.RU писало, что силовики разрешили работать курганскому центру приема в армию Пригожина на фоне мятежа. По словам представителя, несмотря на последние события набор добровольцев не прекращался. Также сообщалось, что в Кургане сняли баннер с рекламой частной армии Пригожина. Он располагался в районе Некрасовского моста.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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