Выборы тюменского губернатора на территории ХМАО на четверть дороже, чем в 2018 году

Избирком ХМАО утвердил расходы на выборы губернатора Тюменской области в размере 248 миллионов рублей

26 июня 2023 в 17:28 Размер текста - 17 +

Выборы тюменского губернатора на территории ХМАО стали дороже Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Выборы тюменского губернатора на территории ХМАО обойдутся областному бюджету на 24% дороже, чем в 2018 году. Члены югорского избиркома на заседании утвердили смету в 248 миллионов рублей, а прошлая избирательная кампания стоила 201 миллион рублей. Об этом URA.RU рассказал источник в политическом истеблишменте округа. «Члены югорского избиркома на заседании утвердили смету в 248 миллионов рублей. Для сравнения, прошлая избирательная кампания стоила 201 миллион», — сообщил инсайдер. По данным источника, в 204 миллиона обойдется бюджету финансирование нижестоящим избирательным комиссиям на финансовое обеспечение подготовки и проведения выборов. Оставшиеся 44, 107 миллиона распределены на исполнение полномочий окризбиркома в период подготовки и проведения выборов. Председатель избиркома ХМАО Денис Корнеев подтвердил, что члены комиссии утвердили смету. «Сегодня (26 июня 2023 г. — прим. URA.RU) было рассмотрено распределение денежных средств, выделенных на финансирование выборов губернатора Тюменской области на территории Югры. Избирательная комиссия проголосовала за принятие решения, соответствующее постановление подписано», — прокомментировал Корнеев. Член избирательной комиссии Александр Лобов в переписке с журналистом агентства рассказал, что уточнил данные в аппарате ИК ХМАО. «На предыдущие выборы губернатора Тюменской области на территории Югры был распределен 201 миллион рублей. Сейчас учитывается видеонаблюдение, затраты на индексацию и т. д. Большая часть этих средств пойдет на оплату труда членов УИКов, ТИКов и комиссии субъекта. Кроме того, за счет областного бюджета из этой суммы профинансируют оснащение югорских избирательных участков системой видеонаблюдения», — добавил Лобов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Выборы тюменского губернатора на территории ХМАО обойдутся областному бюджету на 24% дороже, чем в 2018 году. Члены югорского избиркома на заседании утвердили смету в 248 миллионов рублей, а прошлая избирательная кампания стоила 201 миллион рублей. Об этом URA.RU рассказал источник в политическом истеблишменте округа. «Члены югорского избиркома на заседании утвердили смету в 248 миллионов рублей. Для сравнения, прошлая избирательная кампания стоила 201 миллион», — сообщил инсайдер. По данным источника, в 204 миллиона обойдется бюджету финансирование нижестоящим избирательным комиссиям на финансовое обеспечение подготовки и проведения выборов. Оставшиеся 44, 107 миллиона распределены на исполнение полномочий окризбиркома в период подготовки и проведения выборов. Председатель избиркома ХМАО Денис Корнеев подтвердил, что члены комиссии утвердили смету. «Сегодня (26 июня 2023 г. — прим. URA.RU) было рассмотрено распределение денежных средств, выделенных на финансирование выборов губернатора Тюменской области на территории Югры. Избирательная комиссия проголосовала за принятие решения, соответствующее постановление подписано», — прокомментировал Корнеев. Член избирательной комиссии Александр Лобов в переписке с журналистом агентства рассказал, что уточнил данные в аппарате ИК ХМАО. «На предыдущие выборы губернатора Тюменской области на территории Югры был распределен 201 миллион рублей. Сейчас учитывается видеонаблюдение, затраты на индексацию и т. д. Большая часть этих средств пойдет на оплату труда членов УИКов, ТИКов и комиссии субъекта. Кроме того, за счет областного бюджета из этой суммы профинансируют оснащение югорских избирательных участков системой видеонаблюдения», — добавил Лобов.