Тюменцы составили топ грибных мест региона. Инфографика

26 июня 2023 в 19:14 Размер текста - 17 +

Тюменцы в социальных сетях рассказывают, где можно найти грибы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Жители Тюмени после отмены противопожарного режима готовятся отправиться в лес для сбора грибов. Агентство URA.RU подготовило инфографику для любителей «тихой охоты» о том, где и какие грибы можно найти в Тюменской области. «Первая поездка в лес. Знала, что нет еще грибов, но, думаю, хоть один все равно найду. И нашла», — написала тюменка Олеся в группе «Грибники Тюмени и Тюменской области». К посту женщина прикрепила фотографию, на которой изображена корзина подберезовиков. Она отметила, что найти грибы можно в районе Тобольского тракта. В социальных сетях жители поделились и другими местами, где можно найти белые грибы, подберезовики, подосиновики и маслята: Велижанский тракт;

Московский тракт;

Исетский район;

Червишевский тракт. Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области с 26 июня отменяется особый противопожарный режим. Во время него жителям запрещалось посещать леса, разводить огонь, сжигать траву и запускать фейерверки. Фото: URA.RU

Жители Тюмени после отмены противопожарного режима готовятся отправиться в лес для сбора грибов. Агентство URA.RU подготовило инфографику для любителей «тихой охоты» о том, где и какие грибы можно найти в Тюменской области. «Первая поездка в лес. Знала, что нет еще грибов, но, думаю, хоть один все равно найду. И нашла», — написала тюменка Олеся в группе «Грибники Тюмени и Тюменской области». К посту женщина прикрепила фотографию, на которой изображена корзина подберезовиков. Она отметила, что найти грибы можно в районе Тобольского тракта. В социальных сетях жители поделились и другими местами, где можно найти белые грибы, подберезовики, подосиновики и маслята: Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области с 26 июня отменяется особый противопожарный режим. Во время него жителям запрещалось посещать леса, разводить огонь, сжигать траву и запускать фейерверки.