Жители Тюмени после отмены противопожарного режима готовятся отправиться в лес для сбора грибов. Агентство URA.RU подготовило инфографику для любителей «тихой охоты» о том, где и какие грибы можно найти в Тюменской области.
«Первая поездка в лес. Знала, что нет еще грибов, но, думаю, хоть один все равно найду. И нашла», — написала тюменка Олеся в группе «Грибники Тюмени и Тюменской области». К посту женщина прикрепила фотографию, на которой изображена корзина подберезовиков. Она отметила, что найти грибы можно в районе Тобольского тракта.
В социальных сетях жители поделились и другими местами, где можно найти белые грибы, подберезовики, подосиновики и маслята:
- Велижанский тракт;
- Московский тракт;
- Исетский район;
- Червишевский тракт.
Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области с 26 июня отменяется особый противопожарный режим. Во время него жителям запрещалось посещать леса, разводить огонь, сжигать траву и запускать фейерверки.
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