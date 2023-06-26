Тюменцы составили топ грибных мест региона. Инфографика

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Обсуждение биатлонного центра на Московском тракте. Екатеринбург, съедобный гриб, волнушка
Тюменцы в социальных сетях рассказывают, где можно найти грибы Фото:

Жители Тюмени после отмены противопожарного режима готовятся отправиться в лес для сбора грибов. Агентство URA.RU подготовило инфографику для любителей «тихой охоты» о том, где и какие грибы можно найти в Тюменской области.

«Первая поездка в лес. Знала, что нет еще грибов, но, думаю, хоть один все равно найду. И нашла», — написала тюменка Олеся в группе «Грибники Тюмени и Тюменской области». К посту женщина прикрепила фотографию, на которой изображена корзина подберезовиков. Она отметила, что найти грибы можно в районе Тобольского тракта.

В социальных сетях жители поделились и другими местами, где можно найти белые грибы, подберезовики, подосиновики и маслята:

  • Велижанский тракт;
  • Московский тракт;
  • Исетский район;
  • Червишевский тракт.

Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области с 26 июня отменяется особый противопожарный режим. Во время него жителям запрещалось посещать леса, разводить огонь, сжигать траву и запускать фейерверки.

Фото:

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Жители Тюмени после отмены противопожарного режима готовятся отправиться в лес для сбора грибов. Агентство URA.RU подготовило инфографику для любителей «тихой охоты» о том, где и какие грибы можно найти в Тюменской области. «Первая поездка в лес. Знала, что нет еще грибов, но, думаю, хоть один все равно найду. И нашла», — написала тюменка Олеся в группе «Грибники Тюмени и Тюменской области». К посту женщина прикрепила фотографию, на которой изображена корзина подберезовиков. Она отметила, что найти грибы можно в районе Тобольского тракта. В социальных сетях жители поделились и другими местами, где можно найти белые грибы, подберезовики, подосиновики и маслята: Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области с 26 июня отменяется особый противопожарный режим. Во время него жителям запрещалось посещать леса, разводить огонь, сжигать траву и запускать фейерверки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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