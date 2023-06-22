Тюменцам снова разрешат жарить шашлыки и ходить в лес

В Тюменской области с 26 июня 2023 года отменяется особый противопожарный режим. Об этом в telegram-канале сообщает информационный центр правительства Тюменской области.
«Особый противопожарный режим в Тюменской области отменяется с 26 июня. Соответствующее постановление регионального правительства подписал губернатор Тюменской области Александр Моор», — говорится в сообщении.
Как сообщает инфоцентр, такое решение приняли в связи со стабилизацией обстановки. Снизить класс пожарно опасности помогла установившаяся в области дождливая погода. Однако тюменцев призывают соблюдать правила пожарной безопасности и быть осторожными с огнем.
Ранее агентство рассказало, что особый противопожарный режим действовал в регионе с 3 апреля. Самым крупным за это время был пожар, который затронул село Успенка Тюменского района области.
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