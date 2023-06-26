В Екатеринбурге ограничат движение из-за стройки трамвайных путей в Академический

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Строители прокладывают трамвайные пути в Академический район, из-за этого автомобилистов ждут перекрытия Фото:

В Екатеринбурге из-за строительства трамвайных путей в Академический район закроют движение на улицах Серафимы Дерябиной и Волгоградской, а также на Объездной дороге. Причина — строительство трамвайных путей, сообщает на официальном сайте администрация Екатеринбурга.

«Специалисты АО „Трест Уралтрансспецстрой“ закроют движение по улице Серафимы Дерябиной. На участках будут проводиться работы по строительству трамвайной линии. Ограничение движения пройдет в два этапа», — говорится в сообщении.

На первом этапе дорожники закроют движение по пересечению улицы Серафимы Дерябиной и Объездной автодороги с 1 по 15 июля 2023 года. Объехать участок можно будет по транспортному кольцу.

На втором этапе будет закрыто движение машин по путепроводу на Волгоградской в месте пересечения с Серафимы Дерябиной. Это продлится с 5 июля по 1 августа.

Ранее URA.RU сообщало, что жители Академического встали в глухую пробку утром в понедельник, 26 мая. Дорога протяженностью 300 метров занимала 50 минут.

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В Екатеринбурге из-за строительства трамвайных путей в Академический район закроют движение на улицах Серафимы Дерябиной и Волгоградской, а также на Объездной дороге. Причина — строительство трамвайных путей, сообщает на официальном сайте администрация Екатеринбурга. «Специалисты АО „Трест Уралтрансспецстрой“ закроют движение по улице Серафимы Дерябиной. На участках будут проводиться работы по строительству трамвайной линии. Ограничение движения пройдет в два этапа», — говорится в сообщении. На первом этапе дорожники закроют движение по пересечению улицы Серафимы Дерябиной и Объездной автодороги с 1 по 15 июля 2023 года. Объехать участок можно будет по транспортному кольцу. На втором этапе будет закрыто движение машин по путепроводу на Волгоградской в месте пересечения с Серафимы Дерябиной. Это продлится с 5 июля по 1 августа. Ранее URA.RU сообщало, что жители Академического встали в глухую пробку утром в понедельник, 26 мая. Дорога протяженностью 300 метров занимала 50 минут.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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