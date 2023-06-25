Утром в понедельник жители Академического с трудом выезжают из района Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Екатеринбурге жители Академического утром 26 июня встали в 10-балльную пробку на выезде из района. Многие пересаживаются на самокаты, чтобы покинуть Академический, сообщают URA.RU читатели.

«Люди выходят из автобусов и пересаживаются на самокаты и такси. Дорога в 300 метров от двора до ближайшего светофора занимает 50 минут», — рассказывают читатели.

Согласно данным сервиса Яндекс.Карты, пробка начинается по улице Светлореченской от пересечения с Тенистой и тянется до Объездной дороги. Сервис оценивает затор в 10 баллов.

Осложняет ситуацию то, что ранее дорожные службы закрыли движение по нечетной стороне от дома №43 по улице Серафимы Дерябиной до дома №189ж на Волгоградской. Для автомобилистов открыта только четная сторона.