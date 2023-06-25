25 июня 2023

Жители Академического не могут выехать в центр Екатеринбурга из-за пробки. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Утром в понедельник жители Академического с трудом выезжают из района Фото:

В Екатеринбурге жители Академического утром 26 июня встали в 10-балльную пробку на выезде из района. Многие пересаживаются на самокаты, чтобы покинуть Академический, сообщают URA.RU читатели.

«Люди выходят из автобусов и пересаживаются на самокаты и такси. Дорога в 300 метров от двора до ближайшего светофора занимает 50 минут», — рассказывают читатели.

Согласно данным сервиса Яндекс.Карты, пробка начинается по улице Светлореченской от пересечения с Тенистой и тянется до Объездной дороги. Сервис оценивает затор в 10 баллов.

Осложняет ситуацию то, что ранее дорожные службы закрыли движение по нечетной стороне от дома №43 по улице Серафимы Дерябиной до дома №189ж на Волгоградской. Для автомобилистов открыта только четная сторона.

10-балльная пробка образовалась на Светлореченской
10-балльная пробка образовалась на Светлореченской

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В Екатеринбурге жители Академического утром 26 июня встали в 10-балльную пробку на выезде из района. Многие пересаживаются на самокаты, чтобы покинуть Академический, сообщают URA.RU читатели. «Люди выходят из автобусов и пересаживаются на самокаты и такси. Дорога в 300 метров от двора до ближайшего светофора занимает 50 минут», — рассказывают читатели. Согласно данным сервиса Яндекс.Карты, пробка начинается по улице Светлореченской от пересечения с Тенистой и тянется до Объездной дороги. Сервис оценивает затор в 10 баллов. Осложняет ситуацию то, что ранее дорожные службы закрыли движение по нечетной стороне от дома №43 по улице Серафимы Дерябиной до дома №189ж на Волгоградской. Для автомобилистов открыта только четная сторона.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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