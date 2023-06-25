25 июня 2023

Мэр Перми покидает свою должность и переходит в правительство региона. Инсайд URA.RU подтвердился

Переход мэра Перми на пост вице-премьера края официально подтвердили в правительстве
© Служба новостей «URA.RU»
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Звезды на Алее Славы. Пермь, демкин алексей, махонин дмитрий
Дмитрий Махонин и Алексей Демкин будут работать вместе Фото:

В правительстве Пермского края официально подтвердили предстоящую отставку мэра Перми Алексея Демкина. Как сообщается на сайте кабмина и губернатора, глава региона Дмитрий Махонин предложил Демкину пост вице-премьера.

«Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин предложил пермскому градоначальнику Алексею Демкину войти в состав краевого Правительства в ранге вице-премьера. Функционал должности заместителя председателя Правительства будет объявлен в среду, на ближайшем заседании кабинета министров», — говорится в сообщении.

Заявление об уходе с поста мэра Демкин уже написал. Его 27 июня рассмотрят депутаты Пермской городской думы.

О том, что Махонин и Демкин договорились об условиях урегулирования давнего конфликта, URA.RU сообщало в середине июня. По условиям соглашения, Демкин должен был уйти с поста мэра Перми по собственному желанию и занять кресло заместителя председателя правительства. Основным претендентом на пост главы Перми является министр экономического развития региона Эдуард Соснин.

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В правительстве Пермского края официально подтвердили предстоящую отставку мэра Перми Алексея Демкина. Как сообщается на сайте кабмина и губернатора, глава региона Дмитрий Махонин предложил Демкину пост вице-премьера. «Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин предложил пермскому градоначальнику Алексею Демкину войти в состав краевого Правительства в ранге вице-премьера. Функционал должности заместителя председателя Правительства будет объявлен в среду, на ближайшем заседании кабинета министров», — говорится в сообщении. Заявление об уходе с поста мэра Демкин уже написал. Его 27 июня рассмотрят депутаты Пермской городской думы. О том, что Махонин и Демкин договорились об условиях урегулирования давнего конфликта, URA.RU сообщало в середине июня. По условиям соглашения, Демкин должен был уйти с поста мэра Перми по собственному желанию и занять кресло заместителя председателя правительства. Основным претендентом на пост главы Перми является министр экономического развития региона Эдуард Соснин.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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