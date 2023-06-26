В Челябинске девочку-живодерку задержали по подозрению в наркоторговле

Полицию вызвали местные жители Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Школьницу-живодерку из Челябинска задержали, приняв за наркоторговку. Об этом сообщил URA.RU 27 июня источник в силовых структурах.

«Четырнадцатилетнюю школьницу искали с мая, когда она пропала из спецучреждения. А 19 июня кто-то из жителей микрорайона Парковый-2 позвонил в полицию и сообщил, что подозрительная девица в очках и маске бродит под окнами среди ночи. Предположив, что та делает закладки с наркотиками», — рассказал инсайдер.

По его словам, девочку задержал прибывший на место наряд ППС. В отделе полиции ее узнали не сразу, тем более, она перекрасила волосы в белый цвет. Однако в ходе дальнейшего разбирательства все вскрылось.

Все эти подробности прозвучали на заседании Центрального районного суда, который отправил живодерку на принудительное лечение. В пресс-службе суда лишь подтвердили, что такое решение было принято, воздержавшись от иных комментариев.

С 2021 года девочка находила на сайтах объявлений животных и издевалась над ними. В частности, известно, что она выкинула с 20 этажа собаку и расчленила котенка. После того как истории получили огласку, девочку изъяли из семьи и отправили на лечение. Родители были категорически против этого. В марте Челябинский областной суд ограничил их в правах. В мае девочка пропала из клиники. По информации источников URA.RU, ее прятали родственники.