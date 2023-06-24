Суд в Челябинске отправил на принудительное лечение девочку-живодерку

Девочку принудительно поместят в психлечебницу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Центральный районный суд Челябинска отправил на принудительное лечение 14-летнюю девочку, которая систематически издевалась над животными. С иском в суд обратилась психоневрологическая больница.

«Судом удовлетворен административный иск ГБУЗ „Областная клиническая специализированная психоневрологическая больница №1“ о госпитализации несовершеннолетней жительницы Челябинска в медорганизацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях без ее согласия и без согласия законных представителей. Речь идет о лечении в недобровольном порядке», — говорится в сообщении на сайте суда.

Уточняется, что решение в законную силу не вступило. Оно было вынесено 23 июня. В документах суда не указаны личные данные несовершеннолетней, но, по данным источников URA.RU, речь идет именно о девочке, которая издевалась над животными.

С 2021 года девочка находила на сайтах объявлений животных и издевалась над ними. В частности, известно, что она выкинула с 20 этажа собаку и расчленила котенка. После того, как истории получили огласку, девочку изъяли из семьи и отправили на лечение. Родители были категорически против этого. В марте Челябинский областной суд ограничил их в правах. В мае девочка пропала из клиники. По информации источников URA.RU, ее прятали родственники. Найдена она была только 19 июня.