Челябинскую школьницу-живодерку отправили в психбольницу

Девочку забрали из семьи принудительно Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске 13-летнюю школьницу, которая выкинула с 20 этажа собаку, а до этого расчленила котенка, изъяли из семьи. Девочка уже находится в психиатрической больнице, где ей будет оказана помощь. Об этом сообщил источник URA.RU в правоохранительных органах. В пресс-службе минсоцотношений региона подтвердили, что школьницу забрали из семьи принудительно.

«После первого события, связанного с жестоким обращением с домашним животным, службы системы профилактики правонарушений несовершеннолетних проработали комплекс реабилитационных мероприятий с семьей девочки. Родители категорически отказались от взаимодействия и помощи, такие действия повлекли угрозу здоровью ребенка, а также нарушили право несовершеннолетней на получение квалифицированной помощи. В связи с этим принято комиссионное решение о применении 77 статьи Семейного кодекса Российской Федерации об отобрании несовершеннолетней для оказания необходимой помощи», — рассказали в пресс-службе министерства.

В настоящее время подростку оказывается специализированная помощь. Вся работа служб системы профилактики с несовершеннолетней и ее семьей направлена на преодоление трудной жизненной ситуации.

Об убийстве собаки в микрорайоне стало известно 4 апреля. Инициативная группа жителей района обратилась к президенту страны Владимиру Путину с просьбой повлиять на ситуацию с наказанием для малолетней живодерки, которая ранее расчленила котенка. Ответственный по правам ребенка в Челябинской области Евгения Майорова сообщила, что девочку планируют отправить на лечение в спецшколу, где с ней будут работать специалисты.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам