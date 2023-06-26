Юрист объяснил, почему погорельцы из Кургана могут получить меньше денег по сертификату

Юрист Волосников: погорельцы из Кургана получат меньше денег из-за прописки в другом жилье

26 июня 2023 в 23:20 Размер текста - 17 +

Курганцы получат меньшую сумму из-за того, что жилье не было зарегистрировано в ЕГРН Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Весенние пожары в Курганской области 2023 Погорельцы из Кургана могут получить меньше денег по сертификату, если у них есть прописка в другом помещении или сгоревший дом не зарегистрирован в едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН). В таком случае они получат только 500 тысяч рублей, рассказал юрист Петр Волосников. «Так называемая „прописка“ в другом помещении приравнена к тем, у кого реально в собственности имеется другое жилье. Человек может быть прописан у бывшей жены и у него в собственности будет только сгоревший дом — он все равно получит только 500 тысяч рублей. Ту же сумму получат те, кто имеет единственное жилье, не зарегистрированное в ЕГРН. А таких много», — рассказал Волосников в своем telegram-канале. Также юрист отметил, что «большинство считает, что власть обязана компенсировать ущерб, причиненный ЧС». «На самом деле она вправе оказать материальную помощь! Понимаете разницу? Это помощь в размере и порядке, предусмотренными законом, а не стоимость сгоревшего имущества и убытки», — подчеркнул Волосников. Ранее URA.RU писало, что более 10 семей из Кургана, которые лишились дома из-за пожаров, получили новое жилье из маневренного фонда. Как сообщила глава города Елена Ситникова, городские власти отремонтировали жилье за счет средств администрации.

Погорельцы из Кургана могут получить меньше денег по сертификату, если у них есть прописка в другом помещении или сгоревший дом не зарегистрирован в едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН). В таком случае они получат только 500 тысяч рублей, рассказал юрист Петр Волосников. «Так называемая „прописка“ в другом помещении приравнена к тем, у кого реально в собственности имеется другое жилье. Человек может быть прописан у бывшей жены и у него в собственности будет только сгоревший дом — он все равно получит только 500 тысяч рублей. Ту же сумму получат те, кто имеет единственное жилье, не зарегистрированное в ЕГРН. А таких много», — рассказал Волосников в своем telegram-канале. Также юрист отметил, что «большинство считает, что власть обязана компенсировать ущерб, причиненный ЧС». «На самом деле она вправе оказать материальную помощь! Понимаете разницу? Это помощь в размере и порядке, предусмотренными законом, а не стоимость сгоревшего имущества и убытки», — подчеркнул Волосников. Ранее URA.RU писало, что более 10 семей из Кургана, которые лишились дома из-за пожаров, получили новое жилье из маневренного фонда. Как сообщила глава города Елена Ситникова, городские власти отремонтировали жилье за счет средств администрации.