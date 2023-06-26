26 июня 2023

Песков назвал фейком слова о «судьбоносном» обращении Путина

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Встреча президента России с лидерами стран Африки в Константиновском дворце. Санкт-Петербург, песков дмитрий
Дмитрий Песков сообщил, что ряд СМИ выдали фейк за его слова в преддверии обращения Фото:
новость из сюжета
Мятеж Евгения Пригожина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ряд СМИ выдали фейк в преддверии обращения Владимира Путина к нации, приписав ему слова о «судьбоносных» изменениях. Он назвал такие действия непрофессиональными.

«Такого заявления не было. Очень непрофессионально со стороны многих», — заявил Песков, его слова передает РИА Новости.

Ранее ряд СМИ распространили новость от имени Пескова о том, что якобы обращение Путина к россиянам будет «определяющим и судьбоносным». Путин экстренно обратился к россиянам после попытки вооруженного мятежа владельца частной армии Евгения Пригожина. URA.RU приводит главное из заявлений главы государства.

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ряд СМИ выдали фейк в преддверии обращения Владимира Путина к нации, приписав ему слова о «судьбоносных» изменениях. Он назвал такие действия непрофессиональными. «Такого заявления не было. Очень непрофессионально со стороны многих», — заявил Песков, его слова передает РИА Новости. Ранее ряд СМИ распространили новость от имени Пескова о том, что якобы обращение Путина к россиянам будет «определяющим и судьбоносным». Путин экстренно обратился к россиянам после попытки вооруженного мятежа владельца частной армии Евгения Пригожина. URA.RU приводит главное из заявлений главы государства.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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