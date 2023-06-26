26 июня 2023

Путин экстренно обратился к россиянам после мятежа: главное

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Встреча президента России с лидерами стран Африки в Константиновском дворце. Санкт-Петербург, путин владимир
Владимир Путин поблагодарил всех военнослужащих за проявленное мужество Фото:
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Мятеж Евгения Пригожина

Президент России Владимир Путин выступил с экстренным обращением к россиянам после попытки вооруженного мятежа владельца частной армии Евгения Пригожина. URA.RU приводит главное из заявлений главы государства.

  • Путин поблагодарил россиян за выдержку, сплоченность и патриотизм на фоне мятежа Евгения Пригожина. Он также выразил благодарность тем, кто встал на пути у мятежников, в том числе героев-летчиков;
  • Президент заявил, что попытка мятежа показала, что любой шантаж и смута обречены на провал;
  • Организаторы мятежа хотели, чтобы солдаты убивали друг друга, такое желание было и у Киева, заявил Путин. По его словам, враг хотел, чтобы в конечном итоге российское сообщество раскололось;
  • Российский лидер предложил бойцам ЧВК «Вагнер» либо подписать контракт с Минобороны РФ, либо вернуться домой, либо отправиться в Белоруссию;
  • Путин поблагодарил своего коллегу белорусского президента Александра Лукашенко за его вклад в урегулирование мятежа Пригожина;
  • С самого начала событий 24 июня по прямому указанию президента РФ предпринимались шаги, чтобы избежать кровопролития.

23 июня Пригожин обвинил Минобороны РФ в якобы ударе по лагерю наемников. В ведомстве опровергли обвинения бизнесмена, назвав их провокацией. ФСБ возбудила уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу. Пригожин отказался от мятежа после переговоров с белорусским лидером Александром Лукашенко. В Кремле сообщили, что уголовное преследование против Пригожина будет прекращено.

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Президент России Владимир Путин выступил с экстренным обращением к россиянам после попытки вооруженного мятежа владельца частной армии Евгения Пригожина. URA.RU приводит главное из заявлений главы государства. 23 июня Пригожин обвинил Минобороны РФ в якобы ударе по лагерю наемников. В ведомстве опровергли обвинения бизнесмена, назвав их провокацией. ФСБ возбудила уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу. Пригожин отказался от мятежа после переговоров с белорусским лидером Александром Лукашенко. В Кремле сообщили, что уголовное преследование против Пригожина будет прекращено.
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