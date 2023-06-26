26 июня 2023

В России хотят усилить контроль за производством БАДов

© Служба новостей «URA.RU»
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Предложение поступило из-за большого количества нелегальной продукции на рынке, заявили ворганизации Фото:

Усилить контроль за производством и оборотом БАДов в России просит Правительство РФ общественная организация «Деловая Россия». Соответствующее обращение уже направлено в кабмин.

«В Правительство РФ направлено обращение с просьбой усилить контроль за производством и оборотом БАДов в России из-за большого количества нелегальной продукции на рынке. В контрафактной продукции могут содержаться запрещенные сильнодействующие вещества», — передают содержание документа «Известия».

Организация предлагает ввести контроль и мониторинг закупок органами Роспотребнадзора, вернуть СанПИН при производстве добавок, а также отменить мораторий на плановые проверки бизнеса.

Ранее в Госдуме предложили разрешить масштабные закупки лекарств для пациентов, которым их назначила врачебная комиссия. По мнению депутатов, таким образом будет возможно снизить цену на единицу приобретаемого лекарственного препарата.

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Усилить контроль за производством и оборотом БАДов в России просит Правительство РФ общественная организация «Деловая Россия». Соответствующее обращение уже направлено в кабмин. «В Правительство РФ направлено обращение с просьбой усилить контроль за производством и оборотом БАДов в России из-за большого количества нелегальной продукции на рынке. В контрафактной продукции могут содержаться запрещенные сильнодействующие вещества», — передают содержание документа «Известия». Организация предлагает ввести контроль и мониторинг закупок органами Роспотребнадзора, вернуть СанПИН при производстве добавок, а также отменить мораторий на плановые проверки бизнеса. Ранее в Госдуме предложили разрешить масштабные закупки лекарств для пациентов, которым их назначила врачебная комиссия. По мнению депутатов, таким образом будет возможно снизить цену на единицу приобретаемого лекарственного препарата.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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