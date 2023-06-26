В России хотят усилить контроль за производством БАДов

27 июня 2023 в 03:38 Размер текста - 17 +

Предложение поступило из-за большого количества нелегальной продукции на рынке, заявили ворганизации Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Усилить контроль за производством и оборотом БАДов в России просит Правительство РФ общественная организация «Деловая Россия». Соответствующее обращение уже направлено в кабмин. «В Правительство РФ направлено обращение с просьбой усилить контроль за производством и оборотом БАДов в России из-за большого количества нелегальной продукции на рынке. В контрафактной продукции могут содержаться запрещенные сильнодействующие вещества», — передают содержание документа «Известия». Организация предлагает ввести контроль и мониторинг закупок органами Роспотребнадзора, вернуть СанПИН при производстве добавок, а также отменить мораторий на плановые проверки бизнеса. Ранее в Госдуме предложили разрешить масштабные закупки лекарств для пациентов, которым их назначила врачебная комиссия. По мнению депутатов, таким образом будет возможно снизить цену на единицу приобретаемого лекарственного препарата.

Усилить контроль за производством и оборотом БАДов в России просит Правительство РФ общественная организация «Деловая Россия». Соответствующее обращение уже направлено в кабмин. «В Правительство РФ направлено обращение с просьбой усилить контроль за производством и оборотом БАДов в России из-за большого количества нелегальной продукции на рынке. В контрафактной продукции могут содержаться запрещенные сильнодействующие вещества», — передают содержание документа «Известия». Организация предлагает ввести контроль и мониторинг закупок органами Роспотребнадзора, вернуть СанПИН при производстве добавок, а также отменить мораторий на плановые проверки бизнеса. Ранее в Госдуме предложили разрешить масштабные закупки лекарств для пациентов, которым их назначила врачебная комиссия. По мнению депутатов, таким образом будет возможно снизить цену на единицу приобретаемого лекарственного препарата.