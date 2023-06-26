В России хотят усилить контроль за производством БАДов

Усилить контроль за производством и оборотом БАДов в России просит Правительство РФ общественная организация «Деловая Россия». Соответствующее обращение уже направлено в кабмин.
«В Правительство РФ направлено обращение с просьбой усилить контроль за производством и оборотом БАДов в России из-за большого количества нелегальной продукции на рынке. В контрафактной продукции могут содержаться запрещенные сильнодействующие вещества», — передают содержание документа «Известия».
Организация предлагает ввести контроль и мониторинг закупок органами Роспотребнадзора, вернуть СанПИН при производстве добавок, а также отменить мораторий на плановые проверки бизнеса.
Ранее в Госдуме предложили разрешить масштабные закупки лекарств для пациентов, которым их назначила врачебная комиссия. По мнению депутатов, таким образом будет возможно снизить цену на единицу приобретаемого лекарственного препарата.
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