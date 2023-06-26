26 июня 2023

Пентагон решил создать прототипы Bradley после их разгрома на Украине

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
НАТО. Москва. stock, нато, танк, Bradley, Брэдли, stock
В США хотят создать образцы американских боевых машин пехоты Фото:

Пентагон заключил контракты на сумму в 1,6 миллиардов долларов на создание прототипов взамен поставляемых Украине американских БМП M2 Bradley. Об этом сообщается на сайте оборонного ведомства США.

Министерство обороны США заключило контракты с предприятиями General Dynamics Land Systems и American Rheinmetall Vehicles на общую сумму в 1,6 миллиардов долларов на создание прототипов взамен поставляемых ВСУ БМП M2 Bradley, говорится на официальном сайте ведомства. Там отметили, что завершить проект предполагается в октябре 2025 года.

По данным американской газеты The New York Times, Украина потеряла 15% американских БМП Bradley. Ранее в Госдуме РФ призвали присвоить часть технологий Breadly. Депутат Дмитрий Кузнецов заявил в беседе с URA.RU, что для этого в стране необходимо создать новые структуры, занимающиеся вооружением. По словам президента России Владимира Путина, БМП Bradley производства США, прекрасно горят, передает RT.

Читайте URA RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Пентагон заключил контракты на сумму в 1,6 миллиардов долларов на создание прототипов взамен поставляемых Украине американских БМП M2 Bradley. Об этом сообщается на сайте оборонного ведомства США. Министерство обороны США заключило контракты с предприятиями General Dynamics Land Systems и American Rheinmetall Vehicles на общую сумму в 1,6 миллиардов долларов на создание прототипов взамен поставляемых ВСУ БМП M2 Bradley, говорится на официальном сайте ведомства. Там отметили, что завершить проект предполагается в октябре 2025 года. По данным американской газеты The New York Times, Украина потеряла 15% американских БМП Bradley. Ранее в Госдуме РФ призвали присвоить часть технологий Breadly. Депутат Дмитрий Кузнецов заявил в беседе с URA.RU, что для этого в стране необходимо создать новые структуры, занимающиеся вооружением. По словам президента России Владимира Путина, БМП Bradley производства США, прекрасно горят, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...