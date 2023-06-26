Пентагон решил создать прототипы Bradley после их разгрома на Украине

27 июня 2023 в 04:00 Размер текста - 17 +

В США хотят создать образцы американских боевых машин пехоты Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Пентагон заключил контракты на сумму в 1,6 миллиардов долларов на создание прототипов взамен поставляемых Украине американских БМП M2 Bradley. Об этом сообщается на сайте оборонного ведомства США. Министерство обороны США заключило контракты с предприятиями General Dynamics Land Systems и American Rheinmetall Vehicles на общую сумму в 1,6 миллиардов долларов на создание прототипов взамен поставляемых ВСУ БМП M2 Bradley, говорится на официальном сайте ведомства. Там отметили, что завершить проект предполагается в октябре 2025 года. По данным американской газеты The New York Times, Украина потеряла 15% американских БМП Bradley. Ранее в Госдуме РФ призвали присвоить часть технологий Breadly. Депутат Дмитрий Кузнецов заявил в беседе с URA.RU, что для этого в стране необходимо создать новые структуры, занимающиеся вооружением. По словам президента России Владимира Путина, БМП Bradley производства США, прекрасно горят, передает RT.

Пентагон заключил контракты на сумму в 1,6 миллиардов долларов на создание прототипов взамен поставляемых Украине американских БМП M2 Bradley. Об этом сообщается на сайте оборонного ведомства США. Министерство обороны США заключило контракты с предприятиями General Dynamics Land Systems и American Rheinmetall Vehicles на общую сумму в 1,6 миллиардов долларов на создание прототипов взамен поставляемых ВСУ БМП M2 Bradley, говорится на официальном сайте ведомства. Там отметили, что завершить проект предполагается в октябре 2025 года. По данным американской газеты The New York Times, Украина потеряла 15% американских БМП Bradley. Ранее в Госдуме РФ призвали присвоить часть технологий Breadly. Депутат Дмитрий Кузнецов заявил в беседе с URA.RU, что для этого в стране необходимо создать новые структуры, занимающиеся вооружением. По словам президента России Владимира Путина, БМП Bradley производства США, прекрасно горят, передает RT.