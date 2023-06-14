Депутат Госдумы призвал присвоить часть технологий Breadly и Leopard

Российским специалистам необходимо изучить трофейную технику, полученную Вооруженными силами РФ в рамках спецоперации, и перенять полезные технологии. Об этом URA.RU заявил член комитета Государственной Думы по обороне Дмитрий Кузнецов, отвечая на вопрос о том, что будет с брошенными ВСУ Breadly и Leopard.
«В целом любые трофеи необходимо изучать и включать эффективный обратный инжиниринг везде, где будет польза для спасения жизней наших людей. Важно учиться у врагов и присваивать все вражеские защитные технологии. Надеюсь, это делается», — сказал Дмитрий Кузнецов.
По его словам, для этого в стране должны появиться новые структуры, занимающиеся вооружением. «Вопрос как эти технологии будут внедряться. Для достижения этой цели в стране должна, наконец, появиться частно-государственная военно-техническая компания (ЧВТК). Может, и не одна. Такие оборонные Сколково как бизнес-инкубаторы технологического прорыва. Собственно, наш общественный Центр поддержки оборонных инноваций об этом. Мы сосредоточены на антидронных средствах, потому что не видим достаточного внимания к теме у государства», — отметил депутат.
Ранее Минобороны РФ опубликовали кадры с захватом БМП Bradley. Кроме них российские военные также захватили и немецкие танки Leopard. Ветеран боевых действий, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин подчеркнул URA.RU, что каждый день ВСУ теряют по батальону, ведущему бои на танках немецкого производства.
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