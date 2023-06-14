Депутат Госдумы призвал присвоить часть технологий Breadly и Leopard

Депутат Госдумы Кузнецов: в РФ нужно создать несколько частно-государственных военно-технических компаний

15 июня 2023 в 03:03 Размер текста - 17 +

В РФ необходимо включить обратный инжиниринг, чтобы улучшить свою обороноспособность, сказал Дмитрий Кузнецов Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российским специалистам необходимо изучить трофейную технику, полученную Вооруженными силами РФ в рамках спецоперации, и перенять полезные технологии. Об этом URA.RU заявил член комитета Государственной Думы по обороне Дмитрий Кузнецов, отвечая на вопрос о том, что будет с брошенными ВСУ Breadly и Leopard. «В целом любые трофеи необходимо изучать и включать эффективный обратный инжиниринг везде, где будет польза для спасения жизней наших людей. Важно учиться у врагов и присваивать все вражеские защитные технологии. Надеюсь, это делается», — сказал Дмитрий Кузнецов. По его словам, для этого в стране должны появиться новые структуры, занимающиеся вооружением. «Вопрос как эти технологии будут внедряться. Для достижения этой цели в стране должна, наконец, появиться частно-государственная военно-техническая компания (ЧВТК). Может, и не одна. Такие оборонные Сколково как бизнес-инкубаторы технологического прорыва. Собственно, наш общественный Центр поддержки оборонных инноваций об этом. Мы сосредоточены на антидронных средствах, потому что не видим достаточного внимания к теме у государства», — отметил депутат. Ранее Минобороны РФ опубликовали кадры с захватом БМП Bradley. Кроме них российские военные также захватили и немецкие танки Leopard. Ветеран боевых действий, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин подчеркнул URA.RU, что каждый день ВСУ теряют по батальону, ведущему бои на танках немецкого производства. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Российским специалистам необходимо изучить трофейную технику, полученную Вооруженными силами РФ в рамках спецоперации, и перенять полезные технологии. Об этом URA.RU заявил член комитета Государственной Думы по обороне Дмитрий Кузнецов, отвечая на вопрос о том, что будет с брошенными ВСУ Breadly и Leopard. «В целом любые трофеи необходимо изучать и включать эффективный обратный инжиниринг везде, где будет польза для спасения жизней наших людей. Важно учиться у врагов и присваивать все вражеские защитные технологии. Надеюсь, это делается», — сказал Дмитрий Кузнецов. По его словам, для этого в стране должны появиться новые структуры, занимающиеся вооружением. «Вопрос как эти технологии будут внедряться. Для достижения этой цели в стране должна, наконец, появиться частно-государственная военно-техническая компания (ЧВТК). Может, и не одна. Такие оборонные Сколково как бизнес-инкубаторы технологического прорыва. Собственно, наш общественный Центр поддержки оборонных инноваций об этом. Мы сосредоточены на антидронных средствах, потому что не видим достаточного внимания к теме у государства», — отметил депутат. Ранее Минобороны РФ опубликовали кадры с захватом БМП Bradley. Кроме них российские военные также захватили и немецкие танки Leopard. Ветеран боевых действий, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин подчеркнул URA.RU, что каждый день ВСУ теряют по батальону, ведущему бои на танках немецкого производства.