Свердловчанам предрекли теплую погоду, но с дождями и грозами

В Свердловской области днем 27 июня температура воздуха составит 20 градусов

27 июня 2023 в 07:00 Размер текста - 17 +

В Свердловскую область возвращается теплая погода Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Днем 27 июня в Свердловской области ожидается 20 градусов. Однако на севере региона могут пройти дожди с грозами, сообщил метеоролог Алексей Пулин. «Во вторник днем температура воздуха в Свердловской области ожидается выше 20 градусов. На севере региона (севернее Серова) ожидаются дожди с локальными грозами», — написал Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». Также, по словам синоптика, дожди могут быть и на юго-востоке Свердловской области. В Екатеринбурге днем 27 июня осадков не будет. Температура воздуха, как заявляет Пулин, может достигать до 23 градусов. Ранее синоптик Пулин обещал, что в Екатеринбурге холодная погода закончится к 1 июля. Также, по его данным, в первых числах июля температура воздуха превысит многолетние показатели.

Днем 27 июня в Свердловской области ожидается 20 градусов. Однако на севере региона могут пройти дожди с грозами, сообщил метеоролог Алексей Пулин. «Во вторник днем температура воздуха в Свердловской области ожидается выше 20 градусов. На севере региона (севернее Серова) ожидаются дожди с локальными грозами», — написал Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». Также, по словам синоптика, дожди могут быть и на юго-востоке Свердловской области. В Екатеринбурге днем 27 июня осадков не будет. Температура воздуха, как заявляет Пулин, может достигать до 23 градусов. Ранее синоптик Пулин обещал, что в Екатеринбурге холодная погода закончится к 1 июля. Также, по его данным, в первых числах июля температура воздуха превысит многолетние показатели.