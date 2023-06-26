Свердловчанам предрекли теплую погоду, но с дождями и грозами

Днем 27 июня в Свердловской области ожидается 20 градусов. Однако на севере региона могут пройти дожди с грозами, сообщил метеоролог Алексей Пулин.
«Во вторник днем температура воздуха в Свердловской области ожидается выше 20 градусов. На севере региона (севернее Серова) ожидаются дожди с локальными грозами», — написал Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». Также, по словам синоптика, дожди могут быть и на юго-востоке Свердловской области.
В Екатеринбурге днем 27 июня осадков не будет. Температура воздуха, как заявляет Пулин, может достигать до 23 градусов.
Ранее синоптик Пулин обещал, что в Екатеринбурге холодная погода закончится к 1 июля. Также, по его данным, в первых числах июля температура воздуха превысит многолетние показатели.
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