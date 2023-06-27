Рогов предупредил о начале второго этапа контрнаступления ВСУ 27 июня 2023 в 08:37 Размер текста - 17 + ВСУ перебрасывают свои резервы на фронт для начала второго этапа наступления, заявил Владимир Рогов Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Запорожской области ВСУ начали перебрасывать силы стратегического резерва. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, это может означать начало второго этапа наступательных действий. «Подразделения из основного стратегического резерва [ВСУ], подготовленные для наступления в Запорожской области, появились сейчас», — заявил Рогов в беседе с ТАСС. Он отметил, что возможен второй этап контрнаступления ВСУ. Рогов подчеркнул, что украинских бойцов заметили в районе Гуляйполя на пологовском направлении. Ранее украинские резервы находились в Запорожье и Днепре. Ранее Рогов сообщил о напряженной обстановке на Ореховском направлении. «Противник совершает безуспешные попытки атак малыми группами», — заявил он, передает RT. Российские военнослужащие отражают попытки атаки ВСУ в Запорожской области. Рогов отметил, что украинские бойцы также перебрасывают военную технику для нового штурма. В Запорожской области ВСУ начали перебрасывать силы стратегического резерва. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, это может означать начало второго этапа наступательных действий. «Подразделения из основного стратегического резерва [ВСУ], подготовленные для наступления в Запорожской области, появились сейчас», — заявил Рогов в беседе с ТАСС. Он отметил, что возможен второй этап контрнаступления ВСУ. Рогов подчеркнул, что украинских бойцов заметили в районе Гуляйполя на пологовском направлении. Ранее украинские резервы находились в Запорожье и Днепре. Ранее Рогов сообщил о напряженной обстановке на Ореховском направлении. «Противник совершает безуспешные попытки атак малыми группами», — заявил он, передает RT. Российские военнослужащие отражают попытки атаки ВСУ в Запорожской области. Рогов отметил, что украинские бойцы также перебрасывают военную технику для нового штурма. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям