Рогов предупредил о начале второго этапа контрнаступления ВСУ

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ВСУ перебрасывают свои резервы на фронт для начала второго этапа наступления, заявил Владимир Рогов Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Запорожской области ВСУ начали перебрасывать силы стратегического резерва. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, это может означать начало второго этапа наступательных действий.

«Подразделения из основного стратегического резерва [ВСУ], подготовленные для наступления в Запорожской области, появились сейчас», — заявил Рогов в беседе с ТАСС. Он отметил, что возможен второй этап контрнаступления ВСУ.

Рогов подчеркнул, что украинских бойцов заметили в районе Гуляйполя на пологовском направлении. Ранее украинские резервы находились в Запорожье и Днепре.

Ранее Рогов сообщил о напряженной обстановке на Ореховском направлении. «Противник совершает безуспешные попытки атак малыми группами», — заявил он, передает RT. Российские военнослужащие отражают попытки атаки ВСУ в Запорожской области. Рогов отметил, что украинские бойцы также перебрасывают военную технику для нового штурма.

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В Запорожской области ВСУ начали перебрасывать силы стратегического резерва. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, это может означать начало второго этапа наступательных действий. «Подразделения из основного стратегического резерва [ВСУ], подготовленные для наступления в Запорожской области, появились сейчас», — заявил Рогов в беседе с ТАСС. Он отметил, что возможен второй этап контрнаступления ВСУ. Рогов подчеркнул, что украинских бойцов заметили в районе Гуляйполя на пологовском направлении. Ранее украинские резервы находились в Запорожье и Днепре. Ранее Рогов сообщил о напряженной обстановке на Ореховском направлении. «Противник совершает безуспешные попытки атак малыми группами», — заявил он, передает RT. Российские военнослужащие отражают попытки атаки ВСУ в Запорожской области. Рогов отметил, что украинские бойцы также перебрасывают военную технику для нового штурма.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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