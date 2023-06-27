Рогов предупредил о начале второго этапа контрнаступления ВСУ

В Запорожской области ВСУ начали перебрасывать силы стратегического резерва. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, это может означать начало второго этапа наступательных действий.
«Подразделения из основного стратегического резерва [ВСУ], подготовленные для наступления в Запорожской области, появились сейчас», — заявил Рогов в беседе с ТАСС. Он отметил, что возможен второй этап контрнаступления ВСУ.
Рогов подчеркнул, что украинских бойцов заметили в районе Гуляйполя на пологовском направлении. Ранее украинские резервы находились в Запорожье и Днепре.
Ранее Рогов сообщил о напряженной обстановке на Ореховском направлении. «Противник совершает безуспешные попытки атак малыми группами», — заявил он, передает RT. Российские военнослужащие отражают попытки атаки ВСУ в Запорожской области. Рогов отметил, что украинские бойцы также перебрасывают военную технику для нового штурма.
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