В Челябинске ждут уральского полпреда президента

Полпред президента в УрФО Владимир Якушев посетит Челябинскую область 28 июня. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе регионального правительства.
«В среду полномочный представитель президента РФ Владимир Якушев и губернатор Челябинской области Алексей Текслер посетят форум уральской молодежи „Утро“. В рамках визита они осмотрят площадки форума, встретятся с его участниками из Донецкой и Луганской Народных Республик, примут участие в итоговой сессии и в торжественной церемонии закрытия мероприятия», — пояснили в пресс-службе.
Форум «Утро» стартовал в Миассе на горнолыжном курорте «Солнечная долина» 24 июня. В нем участвуют 500 человек из 30 регионов России, в том числе ДНР и ЛНР: активная молодежь, педагоги и наставники. Также на форум приехали гости из Белоруссии и Казахстана. Мероприятие входит в линейку Всероссийской форумной кампании Росмолодежи вместе с «Евразия Global», «Таврида», «Территория смыслов», «Алтай. Территория развития», «Амур», «iВолга».
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