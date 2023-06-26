26 июня 2023

В Челябинске ждут уральского полпреда президента

Владимир Якушев 28 июня приедет на форум «УТРО» в «Солнечной долине»
© Служба новостей «URA.RU»
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Юбилейное заседание Союза промышленников и предпринимателей Челябинской области. Челябинск, якушев владимир
Владимир Якушев встретится с молодыми участниками форума «Утро» Фото:

Полпред президента в УрФО Владимир Якушев посетит Челябинскую область 28 июня. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе регионального правительства.

«В среду полномочный представитель президента РФ Владимир Якушев и губернатор Челябинской области Алексей Текслер посетят форум уральской молодежи „Утро“. В рамках визита они осмотрят площадки форума, встретятся с его участниками из Донецкой и Луганской Народных Республик, примут участие в итоговой сессии и в торжественной церемонии закрытия мероприятия», — пояснили в пресс-службе.

Форум «Утро» стартовал в Миассе на горнолыжном курорте «Солнечная долина» 24 июня. В нем участвуют 500 человек из 30 регионов России, в том числе ДНР и ЛНР: активная молодежь, педагоги и наставники. Также на форум приехали гости из Белоруссии и Казахстана. Мероприятие входит в линейку Всероссийской форумной кампании Росмолодежи вместе с «Евразия Global», «Таврида», «Территория смыслов», «Алтай. Территория развития», «Амур», «iВолга».

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Полпред президента в УрФО Владимир Якушев посетит Челябинскую область 28 июня. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе регионального правительства. «В среду полномочный представитель президента РФ Владимир Якушев и губернатор Челябинской области Алексей Текслер посетят форум уральской молодежи „Утро“. В рамках визита они осмотрят площадки форума, встретятся с его участниками из Донецкой и Луганской Народных Республик, примут участие в итоговой сессии и в торжественной церемонии закрытия мероприятия», — пояснили в пресс-службе. Форум «Утро» стартовал в Миассе на горнолыжном курорте «Солнечная долина» 24 июня. В нем участвуют 500 человек из 30 регионов России, в том числе ДНР и ЛНР: активная молодежь, педагоги и наставники. Также на форум приехали гости из Белоруссии и Казахстана. Мероприятие входит в линейку Всероссийской форумной кампании Росмолодежи вместе с «Евразия Global», «Таврида», «Территория смыслов», «Алтай. Территория развития», «Амур», «iВолга».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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