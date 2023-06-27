Марочко: ВСУ бросают позиции на купянском направлении из-за продвижения ВС РФ

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Солдаты ВСУ покидают свои позиции на купянском направлении, заявил Андрей Марочко Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Россия прорвала первую линию обороны Украины на купянском направлении (Харьковская область). Об этом заявил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«[На купянском направлении] вооруженные формирования Украины оттягивают свои подразделения с передовых позиций на второстепенные», — заявил Андрей Марочко. Его слова приводит РИА Новости.

Он отметил, что российские военные успешно наступают в районе населенного пункта Купянск. Украина несет потери. Марочко заявил, что Киев усиливает вторую линию обороны за счет украинских батальонов территориальной обороны.

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Россия прорвала первую линию обороны Украины на купянском направлении (Харьковская область). Об этом заявил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. «[На купянском направлении] вооруженные формирования Украины оттягивают свои подразделения с передовых позиций на второстепенные», — заявил Андрей Марочко. Его слова приводит РИА Новости. Он отметил, что российские военные успешно наступают в районе населенного пункта Купянск. Украина несет потери. Марочко заявил, что Киев усиливает вторую линию обороны за счет украинских батальонов территориальной обороны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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