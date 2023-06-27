Марочко: ВСУ бросают позиции на купянском направлении из-за продвижения ВС РФ

Солдаты ВСУ покидают свои позиции на купянском направлении, заявил Андрей Марочко
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Россия прорвала первую линию обороны Украины на купянском направлении (Харьковская область). Об этом заявил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
«[На купянском направлении] вооруженные формирования Украины оттягивают свои подразделения с передовых позиций на второстепенные», — заявил Андрей Марочко. Его слова приводит РИА Новости.
Он отметил, что российские военные успешно наступают в районе населенного пункта Купянск. Украина несет потери. Марочко заявил, что Киев усиливает вторую линию обороны за счет украинских батальонов территориальной обороны.
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