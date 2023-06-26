Екатеринбургский застройщик выкупил строительный бизнес в Ростове-на-Дону

Застройщик из Екатеринбурга «TEN девелопмент» приобрел у девелоперской компании «Sminex-Интеко» региональное подразделение в Ростове-на-Дону. Об этом заявил директор «TEN девелопмент» Юрий Романович.
«Екатеринбургскому застройщику достался земельный банк с потенциалом продаж в 270 тысяч квадратных метров в Ростове-на-Дону, компании-застройщики с департаментом продаж, проектный институт, завод крупнопанельного домостроения и собственная управляющая компания», — передает словам Юрия Романовича РБК. Сумма выкупа неизвестна, но пару месяцев назад директор по продажам «Sminex-Интеко» Иван Обухов оценил бизнес в Ростове в три млрд рублей.
Новый бизнес «TEN девелопмент» в Ростовской области занимает пятое место среди всех застройщиков региона. Директор компании-застройщика уверен, что нынешняя недвижимость в Ростове-на-Дону соответствует уровню Екатеринбурга в 2008—2013 годах. Уральские застройщики планируют вывести объемы строительства в новом городе до 400 тысяч квадратных метров.
Ранее URA.RU писало, что на рынок недвижимости в Москве выходит застройщик из Екатеринбурга «Брусника». К знаменательному событию компания-застройщик запустила рекламную кампанию с общим посылом «Понаехали, чтобы».
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