Екатеринбургский застройщик выкупил строительный бизнес в Ростове-на-Дону

27 июня 2023 в 11:32 Размер текста - 17 +

«TEN девелопмент» вышел на ростовский рынок Фото: пресс-служба «TEN девелопмент» Застройщик из Екатеринбурга «TEN девелопмент» приобрел у девелоперской компании «Sminex-Интеко» региональное подразделение в Ростове-на-Дону. Об этом заявил директор «TEN девелопмент» Юрий Романович. «Екатеринбургскому застройщику достался земельный банк с потенциалом продаж в 270 тысяч квадратных метров в Ростове-на-Дону, компании-застройщики с департаментом продаж, проектный институт, завод крупнопанельного домостроения и собственная управляющая компания», — передает словам Юрия Романовича РБК. Сумма выкупа неизвестна, но пару месяцев назад директор по продажам «Sminex-Интеко» Иван Обухов оценил бизнес в Ростове в три млрд рублей. Новый бизнес «TEN девелопмент» в Ростовской области занимает пятое место среди всех застройщиков региона. Директор компании-застройщика уверен, что нынешняя недвижимость в Ростове-на-Дону соответствует уровню Екатеринбурга в 2008—2013 годах. Уральские застройщики планируют вывести объемы строительства в новом городе до 400 тысяч квадратных метров. Ранее URA.RU писало, что на рынок недвижимости в Москве выходит застройщик из Екатеринбурга «Брусника». К знаменательному событию компания-застройщик запустила рекламную кампанию с общим посылом «Понаехали, чтобы».

Застройщик из Екатеринбурга «TEN девелопмент» приобрел у девелоперской компании «Sminex-Интеко» региональное подразделение в Ростове-на-Дону. Об этом заявил директор «TEN девелопмент» Юрий Романович. «Екатеринбургскому застройщику достался земельный банк с потенциалом продаж в 270 тысяч квадратных метров в Ростове-на-Дону, компании-застройщики с департаментом продаж, проектный институт, завод крупнопанельного домостроения и собственная управляющая компания», — передает словам Юрия Романовича РБК. Сумма выкупа неизвестна, но пару месяцев назад директор по продажам «Sminex-Интеко» Иван Обухов оценил бизнес в Ростове в три млрд рублей. Новый бизнес «TEN девелопмент» в Ростовской области занимает пятое место среди всех застройщиков региона. Директор компании-застройщика уверен, что нынешняя недвижимость в Ростове-на-Дону соответствует уровню Екатеринбурга в 2008—2013 годах. Уральские застройщики планируют вывести объемы строительства в новом городе до 400 тысяч квадратных метров. Ранее URA.RU писало, что на рынок недвижимости в Москве выходит застройщик из Екатеринбурга «Брусника». К знаменательному событию компания-застройщик запустила рекламную кампанию с общим посылом «Понаехали, чтобы».