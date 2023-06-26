Жители ЯНАО зарабатывают, продавая информацию о грибных местах

На Ямале зарабатывают, продавая координаты грибных мест Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Жители ЯНАО зарабатывают, продавая координаты грибных мест. Грибникам предлагают в сообществе написать стоимость грибной поляны, до которой они готовы сопровождать приезжих. Информация об этом размещена в соцсети «ВКонтакте».

«Очень много народу интересуется. Поэтому, кто хочет заработать в сезон на грибах в Ямало-Ненецком автономном округе, просто сопроводив приезжих по грибы, пишите в комментарии к этому посту. За сколько готовы показать свои места на подберезовики, подосиновики, лисички, сморчки, белые грибы, боровики, сыроежки, рыжики, черные грузди и т. д. Указывайте ту сумму, за сколько реально покажете», — говорится в группе «Грибы и грибники ЯНАО».

Как рассказал агентству грибник из Нового Уренгоя, на Ямале мало тех, кто предпочитает зарабатывать таким образом. Это практикуется в основном в больших городах. В округе чаще продают уже собранный урожай грибов и ягод. Однако все-таки находятся те, кто пытается зарабатывать на распространении координат.

«Дело в том, что на Ямале в каждом городе можно собирать грибы. Таких мест очень много и грибных полян хватает на всех. Чего, а грибов у нас полно. Чаще всего если мы хотим заработать, то продаем уже собранный урожай или переработанные грибы. Но на моем опыте действительно встречались и те, кто продавал грибные места. Но их купит разве, что неопытный турист или человек, у которого здесь нет знакомых», — уточнил Виктор.

Ранее жители региона рассказывали, где можно собирать грибы. Ямальцы из Нового Уренгоя, Губкинского, Надыма и Шурышкарского района делались фото урожая.