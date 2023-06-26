26 июня 2023

В Свердловской области выставили на продажу грибную ферму почти за 4 млн рублей. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Михаил Мишустин во время посещения выставки " Золотая осень 2022". Москва, грибы, шампиньоны, выставка, сельское хозяйство, грибница, аграрная промышленность, грибная ферма
На Среднем Урале продается грибная ферма за 3,9 млн рублей Фото:

В Верхней Пышме, поселке Зеленый Бор (Свердловская область) продают действующую ферму по выращиванию вешенок за 3,9 млн рублей. Объявление о продаже появилось на сайте Avito.

«В производство входят полностью оборудованные помещения: пять камер по 50 квадратных метров, оборудованные стеллажами вместимостью 384 блоков. Также инкубационная камера, которая состоит из пяти камер для сокращения временного цикла выращивания грибов. За месяц получается снять 4-5 тонны грибов», — сказано в объявлении. Оборот бизнеса составляет 1 млн рублей. За действующую ферму владелец хочет 3,9 млн рублей.

По словам продавца, в настоящее время идет сбор плодов, над которым работают четыре человека. «Конкурентов в Екатеринбурге в этой области нет. Освобождаем нишу из-за переезда», — добавил он.

Ранее URA.RU сообщало, что в Бисерти продается ферма с оленями, горными баранами, медведями, волками, кабанами и лошадьми за 200 млн рублей. Изначально владелец пытался продать хозяйственную территорию на 40 млн рублей дороже.

В Верхней Пышме продается грибная ферма
В Верхней Пышме продается грибная ферма
Фото:
За 3,9 млн рублей на Среднем Урале продают ферму грибов
За 3,9 млн рублей на Среднем Урале продают ферму грибов
Фото:

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В Верхней Пышме, поселке Зеленый Бор (Свердловская область) продают действующую ферму по выращиванию вешенок за 3,9 млн рублей. Объявление о продаже появилось на сайте Avito. «В производство входят полностью оборудованные помещения: пять камер по 50 квадратных метров, оборудованные стеллажами вместимостью 384 блоков. Также инкубационная камера, которая состоит из пяти камер для сокращения временного цикла выращивания грибов. За месяц получается снять 4-5 тонны грибов», — сказано в объявлении. Оборот бизнеса составляет 1 млн рублей. За действующую ферму владелец хочет 3,9 млн рублей. По словам продавца, в настоящее время идет сбор плодов, над которым работают четыре человека. «Конкурентов в Екатеринбурге в этой области нет. Освобождаем нишу из-за переезда», — добавил он. Ранее URA.RU сообщало, что в Бисерти продается ферма с оленями, горными баранами, медведями, волками, кабанами и лошадьми за 200 млн рублей. Изначально владелец пытался продать хозяйственную территорию на 40 млн рублей дороже.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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