В Верхней Пышме, поселке Зеленый Бор (Свердловская область) продают действующую ферму по выращиванию вешенок за 3,9 млн рублей. Объявление о продаже появилось на сайте Avito.
«В производство входят полностью оборудованные помещения: пять камер по 50 квадратных метров, оборудованные стеллажами вместимостью 384 блоков. Также инкубационная камера, которая состоит из пяти камер для сокращения временного цикла выращивания грибов. За месяц получается снять 4-5 тонны грибов», — сказано в объявлении. Оборот бизнеса составляет 1 млн рублей. За действующую ферму владелец хочет 3,9 млн рублей.
По словам продавца, в настоящее время идет сбор плодов, над которым работают четыре человека. «Конкурентов в Екатеринбурге в этой области нет. Освобождаем нишу из-за переезда», — добавил он.
Ранее URA.RU сообщало, что в Бисерти продается ферма с оленями, горными баранами, медведями, волками, кабанами и лошадьми за 200 млн рублей. Изначально владелец пытался продать хозяйственную территорию на 40 млн рублей дороже.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.