Лукашенко пожаловался на «фальстарт» мятежа в Белоруссии

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Владимир Путин на саммите ОДКБ в Ереване. Армения, Ереван, лукашенко александр
Александр Лукашенко сообщил, что в Белоруссии готовился вооруженный мятеж Фото:
новость из сюжета
Мятеж Евгения Пригожина

В Белоруссии произошел «фальстарт» вооруженного мятежа. Об этом сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии вручения погон высшему офицерскому составу.

«Тем более что и беглые наши засуетились. Правда, фальстарт произошел. Стремятся продемонстрировать своим кураторам наличие хоть каких-то результатов. Мол, тоже готовы реализовать очередной сценарий „вооруженного мятежа“», — заявил Лукашенко. Его слова передает корреспондент БЕЛТА. Глава государства отметил, что были опубликованы призывы и планы к проведению мятежа.

Лукашенко прокомментировал мятеж бизнесмена Евгения Пригожина. «Когда события в России происходили, мною были отданы все распоряжения по приведению армии в полную боевую готовность», — отметил он.

Ранее стало известно, что Евгений Пригожин свернул свой мятеж после переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Наступление началось после опровержения слов Пригожина от Минобороны о том, что Россия ударила по позициям его бойцов, передает RT.

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В Белоруссии произошел «фальстарт» вооруженного мятежа. Об этом сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии вручения погон высшему офицерскому составу. «Тем более что и беглые наши засуетились. Правда, фальстарт произошел. Стремятся продемонстрировать своим кураторам наличие хоть каких-то результатов. Мол, тоже готовы реализовать очередной сценарий „вооруженного мятежа“», — заявил Лукашенко. Его слова передает корреспондент БЕЛТА. Глава государства отметил, что были опубликованы призывы и планы к проведению мятежа. Лукашенко прокомментировал мятеж бизнесмена Евгения Пригожина. «Когда события в России происходили, мною были отданы все распоряжения по приведению армии в полную боевую готовность», — отметил он. Ранее стало известно, что Евгений Пригожин свернул свой мятеж после переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Наступление началось после опровержения слов Пригожина от Минобороны о том, что Россия ударила по позициям его бойцов, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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