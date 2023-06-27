Лукашенко пожаловался на «фальстарт» мятежа в Белоруссии

Александр Лукашенко сообщил, что в Белоруссии готовился вооруженный мятеж Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Мятеж Евгения Пригожина

В Белоруссии произошел «фальстарт» вооруженного мятежа. Об этом сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии вручения погон высшему офицерскому составу.

«Тем более что и беглые наши засуетились. Правда, фальстарт произошел. Стремятся продемонстрировать своим кураторам наличие хоть каких-то результатов. Мол, тоже готовы реализовать очередной сценарий „вооруженного мятежа“», — заявил Лукашенко. Его слова передает корреспондент БЕЛТА. Глава государства отметил, что были опубликованы призывы и планы к проведению мятежа.

Лукашенко прокомментировал мятеж бизнесмена Евгения Пригожина. «Когда события в России происходили, мною были отданы все распоряжения по приведению армии в полную боевую готовность», — отметил он.

Ранее стало известно, что Евгений Пригожин свернул свой мятеж после переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Наступление началось после опровержения слов Пригожина от Минобороны о том, что Россия ударила по позициям его бойцов, передает RT.