26 июня 2023

Тюменец отсудил у работодателя 300 тысяч за отрезанную руку

© Служба новостей «URA.RU»
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Зал суда. Тюмень, зал суда, судебное заседание, суд, зал судебного заседания
Голышмановский суд удовлетворил требования истца Фото:

Житель Тюменской области отсудил у предприятия «Руском» 300 тысяч рублей в качестве компенсации за увечье, полученное на работе. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. Мужчина потерял на работе часть руки.

«Голышмановский районный суд утвердил мировое соглашение, в соответствии с которым работодатель выплатил работнику компенсацию в размере 300 тысяч рублей. Как показала проверка, причинами произошедшего стали неосторожность работника и отсутствие контроля работодателя за выполнением персоналом правил и норм по охране труда», — рассказали в ведомстве.

Ранее агентство писало, что работник проверял оборудование, не отключив его от электричества. Он засунул правую руку в зону расположения конвейера с разделочными ножами, движущийся механизм захватил защитную одежду, затянул руку внутрь и ампутировал ее.

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Житель Тюменской области отсудил у предприятия «Руском» 300 тысяч рублей в качестве компенсации за увечье, полученное на работе. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. Мужчина потерял на работе часть руки. «Голышмановский районный суд утвердил мировое соглашение, в соответствии с которым работодатель выплатил работнику компенсацию в размере 300 тысяч рублей. Как показала проверка, причинами произошедшего стали неосторожность работника и отсутствие контроля работодателя за выполнением персоналом правил и норм по охране труда», — рассказали в ведомстве. Ранее агентство писало, что работник проверял оборудование, не отключив его от электричества. Он засунул правую руку в зону расположения конвейера с разделочными ножами, движущийся механизм захватил защитную одежду, затянул руку внутрь и ампутировал ее.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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