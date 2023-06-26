Тюменец отсудил у работодателя 300 тысяч за отрезанную руку

Житель Тюменской области отсудил у предприятия «Руском» 300 тысяч рублей в качестве компенсации за увечье, полученное на работе. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. Мужчина потерял на работе часть руки.
«Голышмановский районный суд утвердил мировое соглашение, в соответствии с которым работодатель выплатил работнику компенсацию в размере 300 тысяч рублей. Как показала проверка, причинами произошедшего стали неосторожность работника и отсутствие контроля работодателя за выполнением персоналом правил и норм по охране труда», — рассказали в ведомстве.
Ранее агентство писало, что работник проверял оборудование, не отключив его от электричества. Он засунул правую руку в зону расположения конвейера с разделочными ножами, движущийся механизм захватил защитную одежду, затянул руку внутрь и ампутировал ее.
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