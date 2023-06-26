Силовика, участвовавшего в смертельной драке в Челябинске, отказались восстановить на службе

27 июня 2023 в 13:16 Размер текста - 17 +

Дмитрий Зыков намерен добиться полного восстановления своих прав Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Скандал в СКР по Челябинской области Следователю по особо важным делам управления СКР по Челябинской области Дмитрию Зыкову, проходящему по делу о смертельной драке, отказали в восстановлении в должности. Такое решение принял областной суд, рассмотрев его апелляцию. «Зыков в своих жалобах указывал, что в мае 2022 года был уволен по собственному желанию, но заявление написал „под давлением со стороны руководства“. В феврале 2023 года Зыкову удалось добиться восстановления на работе. При этом управление СК должно было выплатить ему около 860 тысяч рублей за время вынужденного прогула. Однако после выхода на работу Зыкова снова уволили», — поясняет издание 74.RU. Оспорив это решение в Центральном райсуде Челябинска, Зыков получил отказ. Областной суд признал последнее увольнение законным. Зыков не согласился и готовит кассационную жалобу. Зыкова и его коллегу Кирилла Зубкова задержали в конце мая 2022 года патрульные полицейские. Этому предшествовала драка с их участием, в которой погиб житель Копейска Владимир Гончаров. Обоих силовиков арестовали, но защита Зыкова доказала его непричастность к убийству. Ему переквалифицировали статью на менее тяжкую и выпустили из СИЗО. После этого Зыкова восстановили на службе и выплатили компенсацию за время, проведенное в СИЗО. Однако в мае 2023 года его уволили вновь. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Следователю по особо важным делам управления СКР по Челябинской области Дмитрию Зыкову, проходящему по делу о смертельной драке, отказали в восстановлении в должности. Такое решение принял областной суд, рассмотрев его апелляцию. «Зыков в своих жалобах указывал, что в мае 2022 года был уволен по собственному желанию, но заявление написал „под давлением со стороны руководства“. В феврале 2023 года Зыкову удалось добиться восстановления на работе. При этом управление СК должно было выплатить ему около 860 тысяч рублей за время вынужденного прогула. Однако после выхода на работу Зыкова снова уволили», — поясняет издание 74.RU. Оспорив это решение в Центральном райсуде Челябинска, Зыков получил отказ. Областной суд признал последнее увольнение законным. Зыков не согласился и готовит кассационную жалобу. Зыкова и его коллегу Кирилла Зубкова задержали в конце мая 2022 года патрульные полицейские. Этому предшествовала драка с их участием, в которой погиб житель Копейска Владимир Гончаров. Обоих силовиков арестовали, но защита Зыкова доказала его непричастность к убийству. Ему переквалифицировали статью на менее тяжкую и выпустили из СИЗО. После этого Зыкова восстановили на службе и выплатили компенсацию за время, проведенное в СИЗО. Однако в мае 2023 года его уволили вновь.