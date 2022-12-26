Челябинскому экс-следователю не стали ограничивать свободу после смертельной драки

27 декабря 2022 в 13:11 Размер текста - 17 +

Дмитрия Зыкова выпустили из СИЗО без ограничений Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Скандал в СКР по Челябинской области Бывшего следователя челябинского СКР Дмитрия Зыкова оставили на свободе после смертельной драки, которую они учинили с коллегой Кириллом Зубковым в мае 2022 года. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Центрального райсуда Челябинска. «Вынесено постановление. В удовлетворении ходатайства следователя о запрете определенных действий отказано», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Следователь просил ограничить Зыкова в общении со свидетелями. Также бывшему силовику хотели запретить выходить из дома после 23:00 и посещать увеселительные заведения. Однако суд отклонил требования. Зыков и Зубков вмешались в пьяную драку в конце мая. Нанеся несколько ударов по голове жителю Копейска, они убили его. Им были предъявлены обвинения, после чего последовало увольнение со службы. Через полгода защита Зыкова сумела доказать непричастность их подзащитного к смертельному удару. Его выпустили из СИЗО. Бывшего коллегу Зыкова, Кирилла Зубкова, оставили под стражей.

Бывшего следователя челябинского СКР Дмитрия Зыкова оставили на свободе после смертельной драки, которую они учинили с коллегой Кириллом Зубковым в мае 2022 года. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Центрального райсуда Челябинска. «Вынесено постановление. В удовлетворении ходатайства следователя о запрете определенных действий отказано», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Следователь просил ограничить Зыкова в общении со свидетелями. Также бывшему силовику хотели запретить выходить из дома после 23:00 и посещать увеселительные заведения. Однако суд отклонил требования. Зыков и Зубков вмешались в пьяную драку в конце мая. Нанеся несколько ударов по голове жителю Копейска, они убили его. Им были предъявлены обвинения, после чего последовало увольнение со службы. Через полгода защита Зыкова сумела доказать непричастность их подзащитного к смертельному удару. Его выпустили из СИЗО. Бывшего коллегу Зыкова, Кирилла Зубкова, оставили под стражей.