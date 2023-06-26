Впервые в истории Перми город возглавила женщина

Исполняющим обязанности мэра Перми стала Ольга Андрианова

27 июня 2023 в 13:49 Размер текста - 17 +

Женщин мэров в Перми еще не было (архивное фото) Фото: Владимир Андреев © URA.RU Депутаты пермской гордумы после принятия отставки мэра Алексея Демкина назначили на его место исполняющего обязанности. Кресло главы города заняла замглавы администрации Перми Ольга Андрианова, передает корреспондент URA.RU. «Кандидатуру Андриановой сначала одобрили на комитете по местному самоуправлению. Затем вопрос внесли в повестку пленарного заседания, а депутаты одобрили кандидатуру», — сообщает журналист агентства. Ольга Андрианова с 2010 по 2020 год работала в УФАС, дослужившись до замруководителя ведомства. Позже она работала замминистра в краевом минимущества, а также возглавляла инспекцию по охране объектов культурного наследия. В мэрии она возглавляет функционально-целевой блок «Развитие территории и земельно-имущественные отношения». Как ранее рассказывало URA.RU она входит и в число претендентов на пост мэра Перми без приставки и. о. Если это случится, то она станет первый женщиной — мэром Перми.

Депутаты пермской гордумы после принятия отставки мэра Алексея Демкина назначили на его место исполняющего обязанности. Кресло главы города заняла замглавы администрации Перми Ольга Андрианова, передает корреспондент URA.RU. «Кандидатуру Андриановой сначала одобрили на комитете по местному самоуправлению. Затем вопрос внесли в повестку пленарного заседания, а депутаты одобрили кандидатуру», — сообщает журналист агентства. Ольга Андрианова с 2010 по 2020 год работала в УФАС, дослужившись до замруководителя ведомства. Позже она работала замминистра в краевом минимущества, а также возглавляла инспекцию по охране объектов культурного наследия. В мэрии она возглавляет функционально-целевой блок «Развитие территории и земельно-имущественные отношения». Как ранее рассказывало URA.RU она входит и в число претендентов на пост мэра Перми без приставки и. о. Если это случится, то она станет первый женщиной — мэром Перми.