Апелляционный суд признал законным пожизненный приговор Бекмансурову

Четвертый апелляционный суд в Нижнем Новгороде признал законным приговор в виде пожизненного заключения Тимуру Бекмансурову. Ранее, устроивший стрельбу в пермском госуниверситете, преступник подал апелляционную жалобу, так как посчитал приговор слишком суровым.
«Суд признал законным приговор в виде пожизненного заключения Тимуру Бекмансурову, устроившему стрельбу в вузе в Перми», — сообщает telegram-канал ТАСС. В заседании виновный участвовал по видеоконференцсвязи, так как физически находился в пермском СИЗО.
Бекмансуров совершил нападение на ПГНИУ 20 сентября 2022 года. В результате было убито шесть человек, десятки ранены. Студента удалось остановить сотруднику ДПС. В конце 2022 года напавшего приговорили к пожизненному лишению свободы.
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