26 июня 2023

Апелляционный суд признал законным пожизненный приговор Бекмансурову

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Последнее слово подсудимого Бекмансурова Тимура. Пермский краевой суд, бекмансуров тимур
Ранее Бекмансуров подал апелляцию, посчитав приговор суровым Фото:
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Студент устроил стрельбу в кампусе пермского университета

Четвертый апелляционный суд в Нижнем Новгороде признал законным приговор в виде пожизненного заключения Тимуру Бекмансурову. Ранее, устроивший стрельбу в пермском госуниверситете, преступник подал апелляционную жалобу, так как посчитал приговор слишком суровым.

«Суд признал законным приговор в виде пожизненного заключения Тимуру Бекмансурову, устроившему стрельбу в вузе в Перми», — сообщает telegram-канал ТАСС. В заседании виновный участвовал по видеоконференцсвязи, так как физически находился в пермском СИЗО.

Бекмансуров совершил нападение на ПГНИУ 20 сентября 2022 года. В результате было убито шесть человек, десятки ранены. Студента удалось остановить сотруднику ДПС. В конце 2022 года напавшего приговорили к пожизненному лишению свободы.

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Четвертый апелляционный суд в Нижнем Новгороде признал законным приговор в виде пожизненного заключения Тимуру Бекмансурову. Ранее, устроивший стрельбу в пермском госуниверситете, преступник подал апелляционную жалобу, так как посчитал приговор слишком суровым. «Суд признал законным приговор в виде пожизненного заключения Тимуру Бекмансурову, устроившему стрельбу в вузе в Перми», — сообщает telegram-канал ТАСС. В заседании виновный участвовал по видеоконференцсвязи, так как физически находился в пермском СИЗО. Бекмансуров совершил нападение на ПГНИУ 20 сентября 2022 года. В результате было убито шесть человек, десятки ранены. Студента удалось остановить сотруднику ДПС. В конце 2022 года напавшего приговорили к пожизненному лишению свободы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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