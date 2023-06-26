Апелляционный суд признал законным пожизненный приговор Бекмансурову

27 июня 2023 в 14:14 Размер текста - 17 +

Ранее Бекмансуров подал апелляцию, посчитав приговор суровым Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Студент устроил стрельбу в кампусе пермского университета Четвертый апелляционный суд в Нижнем Новгороде признал законным приговор в виде пожизненного заключения Тимуру Бекмансурову. Ранее, устроивший стрельбу в пермском госуниверситете, преступник подал апелляционную жалобу, так как посчитал приговор слишком суровым. «Суд признал законным приговор в виде пожизненного заключения Тимуру Бекмансурову, устроившему стрельбу в вузе в Перми», — сообщает telegram-канал ТАСС. В заседании виновный участвовал по видеоконференцсвязи, так как физически находился в пермском СИЗО. Бекмансуров совершил нападение на ПГНИУ 20 сентября 2022 года. В результате было убито шесть человек, десятки ранены. Студента удалось остановить сотруднику ДПС. В конце 2022 года напавшего приговорили к пожизненному лишению свободы.

Четвертый апелляционный суд в Нижнем Новгороде признал законным приговор в виде пожизненного заключения Тимуру Бекмансурову. Ранее, устроивший стрельбу в пермском госуниверситете, преступник подал апелляционную жалобу, так как посчитал приговор слишком суровым. «Суд признал законным приговор в виде пожизненного заключения Тимуру Бекмансурову, устроившему стрельбу в вузе в Перми», — сообщает telegram-канал ТАСС. В заседании виновный участвовал по видеоконференцсвязи, так как физически находился в пермском СИЗО. Бекмансуров совершил нападение на ПГНИУ 20 сентября 2022 года. В результате было убито шесть человек, десятки ранены. Студента удалось остановить сотруднику ДПС. В конце 2022 года напавшего приговорили к пожизненному лишению свободы.