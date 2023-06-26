Алексей Демкин подтвердил переход в правительство Пермского края

Алексей Демкин, чью отставку с поста мэра Перми 27 июня приняли депутаты гордумы, заявил, что перейдет на работу в правительство Пермского края. Такое предложение ему ранее сделал губернатор Дмитрий Махонин. О своем решении бывший мэр сообщил, выступая с прощальным словом на пленарном заседании думы, передает корреспондент URA.RU.
«Я завершаю свою деятельность в должности главы города Перми. По предложению губернатора Пермского края перехожу на работу в краевое правительство, но продолжаю работать в интересах жителей нашего города и всей нашей городской команды. Мы будем усиливать и город, и Пермский край», — сказал Демкин.
Как ранее рассказывало URA.RU, исполнять обязанности мэра Перми будет Ольга Андрианова, замглавы администрации города. О том, что Махонин предложил Демкину пост вице-премьера краевого правительства официально стало известно 26 июня.
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