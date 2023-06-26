26 июня 2023

Алексей Демкин подтвердил переход в правительство Пермского края

© Служба новостей «URA.RU»
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Пермяки на юбилее города 300 лет.Пермь, демкин алексей
Алексей Демкин переходит в кабинет вице-премьера в трех кварталах от мэрского Фото:

Алексей Демкин, чью отставку с поста мэра Перми 27 июня приняли депутаты гордумы, заявил, что перейдет на работу в правительство Пермского края. Такое предложение ему ранее сделал губернатор Дмитрий Махонин. О своем решении бывший мэр сообщил, выступая с прощальным словом на пленарном заседании думы, передает корреспондент URA.RU.

«Я завершаю свою деятельность в должности главы города Перми. По предложению губернатора Пермского края перехожу на работу в краевое правительство, но продолжаю работать в интересах жителей нашего города и всей нашей городской команды. Мы будем усиливать и город, и Пермский край», — сказал Демкин.

Как ранее рассказывало URA.RU, исполнять обязанности мэра Перми будет Ольга Андрианова, замглавы администрации города. О том, что Махонин предложил Демкину пост вице-премьера краевого правительства официально стало известно 26 июня.

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Алексей Демкин, чью отставку с поста мэра Перми 27 июня приняли депутаты гордумы, заявил, что перейдет на работу в правительство Пермского края. Такое предложение ему ранее сделал губернатор Дмитрий Махонин. О своем решении бывший мэр сообщил, выступая с прощальным словом на пленарном заседании думы, передает корреспондент URA.RU. «Я завершаю свою деятельность в должности главы города Перми. По предложению губернатора Пермского края перехожу на работу в краевое правительство, но продолжаю работать в интересах жителей нашего города и всей нашей городской команды. Мы будем усиливать и город, и Пермский край», — сказал Демкин. Как ранее рассказывало URA.RU, исполнять обязанности мэра Перми будет Ольга Андрианова, замглавы администрации города. О том, что Махонин предложил Демкину пост вице-премьера краевого правительства официально стало известно 26 июня.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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