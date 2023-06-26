Алексей Демкин подтвердил переход в правительство Пермского края

27 июня 2023 в 14:13 Размер текста - 17 +

Алексей Демкин переходит в кабинет вице-премьера в трех кварталах от мэрского Фото: Сергей Русанов © URA.RU Алексей Демкин, чью отставку с поста мэра Перми 27 июня приняли депутаты гордумы, заявил, что перейдет на работу в правительство Пермского края. Такое предложение ему ранее сделал губернатор Дмитрий Махонин. О своем решении бывший мэр сообщил, выступая с прощальным словом на пленарном заседании думы, передает корреспондент URA.RU. «Я завершаю свою деятельность в должности главы города Перми. По предложению губернатора Пермского края перехожу на работу в краевое правительство, но продолжаю работать в интересах жителей нашего города и всей нашей городской команды. Мы будем усиливать и город, и Пермский край», — сказал Демкин. Как ранее рассказывало URA.RU, исполнять обязанности мэра Перми будет Ольга Андрианова, замглавы администрации города. О том, что Махонин предложил Демкину пост вице-премьера краевого правительства официально стало известно 26 июня.

Алексей Демкин, чью отставку с поста мэра Перми 27 июня приняли депутаты гордумы, заявил, что перейдет на работу в правительство Пермского края. Такое предложение ему ранее сделал губернатор Дмитрий Махонин. О своем решении бывший мэр сообщил, выступая с прощальным словом на пленарном заседании думы, передает корреспондент URA.RU. «Я завершаю свою деятельность в должности главы города Перми. По предложению губернатора Пермского края перехожу на работу в краевое правительство, но продолжаю работать в интересах жителей нашего города и всей нашей городской команды. Мы будем усиливать и город, и Пермский край», — сказал Демкин. Как ранее рассказывало URA.RU, исполнять обязанности мэра Перми будет Ольга Андрианова, замглавы администрации города. О том, что Махонин предложил Демкину пост вице-премьера краевого правительства официально стало известно 26 июня.