Инсайд: мэрия Екатеринбурга остановила поход девелопера во власть

Источники агентства говорят, что Федор Дудкин (на фото) поддерживает Боровика давно, при этом в «Сконе» информацию опровергают Фото: Анна Майорова © URA.RU

Стали известны подробности снятия экс-депутата гордумы Екатеринбурга Евгения Боровика с довыборов в думу по Верх-Исетскому округу №2. По словам источника URA.RU, заявлению Боровика якобы предшествовал звонок из городской администрации его предполагаемому спонсору — девелоперу Федору Дудкину (ГК «Скон»). Хотя сам Боровик заявил корреспонденту, что просто заразился коронавирусом.

«Когда выяснилось, что Дудкин помогает Боровику (видимо, желая впоследствии получить голос в думе), бизнесмену тут же набрали — кто-то из мэрии. Дали понять, что любые попытки несанкционированного вмешательства в политику могут иметь самые разные последствия. После этого Боровик написал заявление», — описал собеседник агентства в местной политтусовке. Кто именно из городской власти звонил Дудкину, он не уточнил. Ранее и Дудкин, и Боровик категорически отрицали сотрудничество.

«На самом деле, все гораздо прозаичнее. Просто я заболел коронавирусом. И понимаю, что по состоянию здоровья не смогу вести кампанию в ближайшие две недели, рисковать здоровьем избирателей», — сказал Боровик. Накануне днем он был в горизбиркоме (на проверке собранных им подписей), а вечером написал заявление. Все члены комиссии были предупреждены о его заражении, как-то только он узнал, уточнил Боровик. Также Боровик заявил, что, если бы не COVID-19, он, скорее всего был бы выдвинут на выборы, поскольку брак в собранных им подписях якобы минимальный.

Довыборы в гордуму Екатеринбурга намечены на 27 марта. Мэрия продвигает на них директоров школ — Татьяну Вяткину (округ №2, «Единая Россия») и Александру Журавлеву (№10, ЕР). Также известны имена кандидатов от «Справедливой России», ЛДПР, КПРФ и «Новых людей».

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