26 июня 2023

В Тюмени вырос спрос на отдых в европейских странах

© Служба новостей «URA.RU»
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Страны европейского союза. Пермь , италия, европа, средиземное море, морская рыбалка, палермо, сицилия
Основные направления, которые выбирают туристы, — Италия, Испания и Греция Фото:

Жители Тюмени стали чаще интересоваться отдыхом в европейских странах. Об этом URA.RU рассказала Жанна Завьялова, руководитель турагентства «Награда за труд». Основные направления, которые выбирают туристы, — Италия, Испания и Греция.

«Спрос на путешествия в Европу у туристов вырос, даже появились бронирования. <…> В Европу летают люди отдыхать, но летают те, у кого хватает средств на это. Очень сильно усложнилась логистика, билеты выходят дороже. Летают транзитом через Турцию, ОАЭ, Сербию, Армению, Грузию. В Европу еще можно добраться круизом. Из Стамбула, например, ходят круизы в Италию и Грецию», — сообщила URA.RU Завьялова.

По словам руководителя турагентства, спрос на европейские страны появился из-за положительной динамики в выдаче виз. Тур в Италию на неделю с перелетом из Москвы в Милан через Армению обойдется жителям в 130 тысяч рублей с человека.

Ранее URA.RU писало, что жителям Тюмени стали доступны горящие туры в Турцию и Египет. Отдохнуть за границей по «горящей» путевке можно за 50—70 тысяч рублей.

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Жители Тюмени стали чаще интересоваться отдыхом в европейских странах. Об этом URA.RU рассказала Жанна Завьялова, руководитель турагентства «Награда за труд». Основные направления, которые выбирают туристы, — Италия, Испания и Греция. «Спрос на путешествия в Европу у туристов вырос, даже появились бронирования. <…> В Европу летают люди отдыхать, но летают те, у кого хватает средств на это. Очень сильно усложнилась логистика, билеты выходят дороже. Летают транзитом через Турцию, ОАЭ, Сербию, Армению, Грузию. В Европу еще можно добраться круизом. Из Стамбула, например, ходят круизы в Италию и Грецию», — сообщила URA.RU Завьялова. По словам руководителя турагентства, спрос на европейские страны появился из-за положительной динамики в выдаче виз. Тур в Италию на неделю с перелетом из Москвы в Милан через Армению обойдется жителям в 130 тысяч рублей с человека. Ранее URA.RU писало, что жителям Тюмени стали доступны горящие туры в Турцию и Египет. Отдохнуть за границей по «горящей» путевке можно за 50—70 тысяч рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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