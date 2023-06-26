В Тюмени вырос спрос на отдых в европейских странах

27 июня 2023 в 17:39 Размер текста - 17 +

Основные направления, которые выбирают туристы, — Италия, Испания и Греция Фото: Сергей Русанов © URA.RU Жители Тюмени стали чаще интересоваться отдыхом в европейских странах. Об этом URA.RU рассказала Жанна Завьялова, руководитель турагентства «Награда за труд». Основные направления, которые выбирают туристы, — Италия, Испания и Греция. «Спрос на путешествия в Европу у туристов вырос, даже появились бронирования. <…> В Европу летают люди отдыхать, но летают те, у кого хватает средств на это. Очень сильно усложнилась логистика, билеты выходят дороже. Летают транзитом через Турцию, ОАЭ, Сербию, Армению, Грузию. В Европу еще можно добраться круизом. Из Стамбула, например, ходят круизы в Италию и Грецию», — сообщила URA.RU Завьялова. По словам руководителя турагентства, спрос на европейские страны появился из-за положительной динамики в выдаче виз. Тур в Италию на неделю с перелетом из Москвы в Милан через Армению обойдется жителям в 130 тысяч рублей с человека. Ранее URA.RU писало, что жителям Тюмени стали доступны горящие туры в Турцию и Египет. Отдохнуть за границей по «горящей» путевке можно за 50—70 тысяч рублей.

Жители Тюмени стали чаще интересоваться отдыхом в европейских странах. Об этом URA.RU рассказала Жанна Завьялова, руководитель турагентства «Награда за труд». Основные направления, которые выбирают туристы, — Италия, Испания и Греция. «Спрос на путешествия в Европу у туристов вырос, даже появились бронирования. <…> В Европу летают люди отдыхать, но летают те, у кого хватает средств на это. Очень сильно усложнилась логистика, билеты выходят дороже. Летают транзитом через Турцию, ОАЭ, Сербию, Армению, Грузию. В Европу еще можно добраться круизом. Из Стамбула, например, ходят круизы в Италию и Грецию», — сообщила URA.RU Завьялова. По словам руководителя турагентства, спрос на европейские страны появился из-за положительной динамики в выдаче виз. Тур в Италию на неделю с перелетом из Москвы в Милан через Армению обойдется жителям в 130 тысяч рублей с человека. Ранее URA.RU писало, что жителям Тюмени стали доступны горящие туры в Турцию и Египет. Отдохнуть за границей по «горящей» путевке можно за 50—70 тысяч рублей.