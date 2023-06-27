Для празднования религиозного праздника 28 июня перекроют часть улицы Елькина Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Челябинске ночью 28 июня на участке улицы Елькина от мечети до улицы Труда перекроют движение для проведения Курбан-байрама. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации города.

«Улица Елькина на участке от улицы Труда до соборной мечети будет перекрыта 28 июня с 00:00 до 08:00. Ограничения введут в связи с празднованием Курбан-байрама», — уточнили в пресс-службе.

В день празднования другого религиозного праздника — Ураза-байрам, 21 апреля, общественный транспорт не вышел на рейсы. Жители долго не могли доехать до работы утром.