В Челябинске ночью из-за Курбан-байрама перекроют улицу в центре. Карта

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Пятничная молитва в Мечети, имам, молитва, мечеть, чалма, мусульмане, рамадан
Для празднования религиозного праздника 28 июня перекроют часть улицы Елькина Фото:

В Челябинске ночью 28 июня на участке улицы Елькина от мечети до улицы Труда перекроют движение для проведения Курбан-байрама. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации города.

«Улица Елькина на участке от улицы Труда до соборной мечети будет перекрыта 28 июня с 00:00 до 08:00. Ограничения введут в связи с празднованием Курбан-байрама», — уточнили в пресс-службе.

В день празднования другого религиозного праздника — Ураза-байрам, 21 апреля, общественный транспорт не вышел на рейсы. Жители долго не могли доехать до работы утром.

Движение будет перекрыто по улице Елькина от улицы Труда до соборной мечети
Движение будет перекрыто по улице Елькина от улицы Труда до соборной мечети

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В Челябинске ночью 28 июня на участке улицы Елькина от мечети до улицы Труда перекроют движение для проведения Курбан-байрама. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации города. «Улица Елькина на участке от улицы Труда до соборной мечети будет перекрыта 28 июня с 00:00 до 08:00. Ограничения введут в связи с празднованием Курбан-байрама», — уточнили в пресс-службе. В день празднования другого религиозного праздника — Ураза-байрам, 21 апреля, общественный транспорт не вышел на рейсы. Жители долго не могли доехать до работы утром.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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