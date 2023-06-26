Замгенпрокурора вызвал курганских чиновников на ВКС из-за жалоб погорельцев

27 июня 2023 в 16:57 Размер текста - 17 +

Погорельцы из Курганской области пожаловались в Генпрокуратуру Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Заместитель генерального прокуратура Сергей Зайцев провел видеоконференцию по жалобам погорельцев из Курганской области. На ней присутствовали глава города Кургана Елена Ситникова, прокурор Кургана Виталий Долгушин, прокурор Курганской области Андрей Назаров, а также начальник управления соцзащиты населения Елена Ситникова. С заявлениями обратились семь курганцев, пострадавших из-за пожаров, передает корреспондент URA.RU. «Погорельцы, обратившиеся с заявлением к заместителю генпрокурора Сергею Зайцеву, не согласны с мерами поддержки, которые им были предоставлены правительством Курганской области. Некоторым жителям, лишившимся жилья, по разным причинам отказали в предоставлении сертификатов. Заявители просили прокурора рассмотреть законность таких решений», — передает корреспондент URA.RU. Замгенпрокурора поручил тщательно проверить все факты, изложенные в заявлениях погорельцев. Ранее URA.RU писало, что погорельцы из поселка Смолино (Курган) купили новое жилье в районе Рябково. Деньги (2,3 млн рублей) семье выделило правительство региона. Видео опубликовано в паблике правительства Курганской области во «ВКонтакте». 21 июня губернатор Вадим Шумков заявил о завершении выдачи сертификатов погорельцам. Глава региона отметил, что в сложных случаях (нет правоустанавливающих документов на утраченное жилье) с погорельцами будет разбираться комиссия, и обещал, что никто из пострадавших не останется без поддержки. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Заместитель генерального прокуратура Сергей Зайцев провел видеоконференцию по жалобам погорельцев из Курганской области. На ней присутствовали глава города Кургана Елена Ситникова, прокурор Кургана Виталий Долгушин, прокурор Курганской области Андрей Назаров, а также начальник управления соцзащиты населения Елена Ситникова. С заявлениями обратились семь курганцев, пострадавших из-за пожаров, передает корреспондент URA.RU. «Погорельцы, обратившиеся с заявлением к заместителю генпрокурора Сергею Зайцеву, не согласны с мерами поддержки, которые им были предоставлены правительством Курганской области. Некоторым жителям, лишившимся жилья, по разным причинам отказали в предоставлении сертификатов. Заявители просили прокурора рассмотреть законность таких решений», — передает корреспондент URA.RU. Замгенпрокурора поручил тщательно проверить все факты, изложенные в заявлениях погорельцев. Ранее URA.RU писало, что погорельцы из поселка Смолино (Курган) купили новое жилье в районе Рябково. Деньги (2,3 млн рублей) семье выделило правительство региона. Видео опубликовано в паблике правительства Курганской области во «ВКонтакте». 21 июня губернатор Вадим Шумков заявил о завершении выдачи сертификатов погорельцам. Глава региона отметил, что в сложных случаях (нет правоустанавливающих документов на утраченное жилье) с погорельцами будет разбираться комиссия, и обещал, что никто из пострадавших не останется без поддержки.