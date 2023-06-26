Курганский прокурор потребовал произвести выплаты ветерану ВОВ, потерявшей дом в пожаре

27 июня 2023 в 17:40 Размер текста - 17 +

Курганский прокурор вступился за потерявшего в пожаре жилье ветерана Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Весенние пожары в Курганской области 2023 В Курганский городской суд поступило заявление прокуратуры о выплате средств ветерану ВОВ, чей дом сгорел в деревне Плоская. Дело на контроле держит прокурор области Андрей Назаров, сообщили на сайте ведомства. «Защищая права ветерана Великой Отечественной войны, по поручению прокурора области Шадринский межрайонный прокурор направил исковое заявление в суд о признании за ветераном права на получение региональных выплат», — рассказали в прокуратуре. Ранее женщине было отказано в получении выплат. Свое жилье пожилая женщина потеряла 7 мая, когда в деревне Плоская сгорел ее дом. Все документы на дом были утеряны. Поэтому ей отказали в выплате средств из регионального бюджета. Информация попала в СМИ. Прокурор Назаров поручил провести проверку в целях защиты прав ветерана. По ее итогам в городской суд Кургана было подано заявление о признании за ветераном права на получение выплаты. Ранее URA.RU сообщало, что курганский ветеран ВОВ не может получить жилищный сертификат от региональных властей. Проблемой стало отсутствие доказательств факта ее проживания в сгоревшем доме в последние годы. Власти пообещали устроить женщину в дом престарелых.

В Курганский городской суд поступило заявление прокуратуры о выплате средств ветерану ВОВ, чей дом сгорел в деревне Плоская. Дело на контроле держит прокурор области Андрей Назаров, сообщили на сайте ведомства. «Защищая права ветерана Великой Отечественной войны, по поручению прокурора области Шадринский межрайонный прокурор направил исковое заявление в суд о признании за ветераном права на получение региональных выплат», — рассказали в прокуратуре. Ранее женщине было отказано в получении выплат. Свое жилье пожилая женщина потеряла 7 мая, когда в деревне Плоская сгорел ее дом. Все документы на дом были утеряны. Поэтому ей отказали в выплате средств из регионального бюджета. Информация попала в СМИ. Прокурор Назаров поручил провести проверку в целях защиты прав ветерана. По ее итогам в городской суд Кургана было подано заявление о признании за ветераном права на получение выплаты. Ранее URA.RU сообщало, что курганский ветеран ВОВ не может получить жилищный сертификат от региональных властей. Проблемой стало отсутствие доказательств факта ее проживания в сгоревшем доме в последние годы. Власти пообещали устроить женщину в дом престарелых.