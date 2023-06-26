Курганский прокурор потребовал произвести выплаты ветерану ВОВ, потерявшей дом в пожаре

В Курганский городской суд поступило заявление прокуратуры о выплате средств ветерану ВОВ, чей дом сгорел в деревне Плоская. Дело на контроле держит прокурор области Андрей Назаров, сообщили на сайте ведомства.
«Защищая права ветерана Великой Отечественной войны, по поручению прокурора области Шадринский межрайонный прокурор направил исковое заявление в суд о признании за ветераном права на получение региональных выплат», — рассказали в прокуратуре. Ранее женщине было отказано в получении выплат.
Свое жилье пожилая женщина потеряла 7 мая, когда в деревне Плоская сгорел ее дом. Все документы на дом были утеряны. Поэтому ей отказали в выплате средств из регионального бюджета. Информация попала в СМИ.
Прокурор Назаров поручил провести проверку в целях защиты прав ветерана. По ее итогам в городской суд Кургана было подано заявление о признании за ветераном права на получение выплаты.
Ранее URA.RU сообщало, что курганский ветеран ВОВ не может получить жилищный сертификат от региональных властей. Проблемой стало отсутствие доказательств факта ее проживания в сгоревшем доме в последние годы. Власти пообещали устроить женщину в дом престарелых.
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