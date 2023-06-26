26 июня 2023

Курганский прокурор потребовал произвести выплаты ветерану ВОВ, потерявшей дом в пожаре

© Служба новостей «URA.RU»
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Смолино. Последствия пожара. Курган, смолино, последствия пожара
Курганский прокурор вступился за потерявшего в пожаре жилье ветерана Фото:
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В Курганский городской суд поступило заявление прокуратуры о выплате средств ветерану ВОВ, чей дом сгорел в деревне Плоская. Дело на контроле держит прокурор области Андрей Назаров, сообщили на сайте ведомства.

«Защищая права ветерана Великой Отечественной войны, по поручению прокурора области Шадринский межрайонный прокурор направил исковое заявление в суд о признании за ветераном права на получение региональных выплат», — рассказали в прокуратуре. Ранее женщине было отказано в получении выплат.

Свое жилье пожилая женщина потеряла 7 мая, когда в деревне Плоская сгорел ее дом. Все документы на дом были утеряны. Поэтому ей отказали в выплате средств из регионального бюджета. Информация попала в СМИ.

Прокурор Назаров поручил провести проверку в целях защиты прав ветерана. По ее итогам в городской суд Кургана было подано заявление о признании за ветераном права на получение выплаты.

Ранее URA.RU сообщало, что курганский ветеран ВОВ не может получить жилищный сертификат от региональных властей. Проблемой стало отсутствие доказательств факта ее проживания в сгоревшем доме в последние годы. Власти пообещали устроить женщину в дом престарелых.

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В Курганский городской суд поступило заявление прокуратуры о выплате средств ветерану ВОВ, чей дом сгорел в деревне Плоская. Дело на контроле держит прокурор области Андрей Назаров, сообщили на сайте ведомства. «Защищая права ветерана Великой Отечественной войны, по поручению прокурора области Шадринский межрайонный прокурор направил исковое заявление в суд о признании за ветераном права на получение региональных выплат», — рассказали в прокуратуре. Ранее женщине было отказано в получении выплат. Свое жилье пожилая женщина потеряла 7 мая, когда в деревне Плоская сгорел ее дом. Все документы на дом были утеряны. Поэтому ей отказали в выплате средств из регионального бюджета. Информация попала в СМИ. Прокурор Назаров поручил провести проверку в целях защиты прав ветерана. По ее итогам в городской суд Кургана было подано заявление о признании за ветераном права на получение выплаты. Ранее URA.RU сообщало, что курганский ветеран ВОВ не может получить жилищный сертификат от региональных властей. Проблемой стало отсутствие доказательств факта ее проживания в сгоревшем доме в последние годы. Власти пообещали устроить женщину в дом престарелых.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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