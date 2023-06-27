Труды свердловских ученых отметил Путин

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Работа лаборатории на кафедре экспериментальной биологии и биотехнологий УрФУ. Екатеринбург, проверка, лаборатория, пробирка, анализы, биология, наука, исследование, ученый, исследования
Ученых наградили 27 июня Фото:

Президент РФ Владимир Путин отметил заслуги свердловских ученых — он наградил шесть представителей науки. Информация об этом появилась на официальном портале правовой информации.

«Наградить медалью ордена „За заслуги перед Отечеством“ II степени профессора Уральского федерального университета Владимира Прядеина», — сообщается в документе. Такой же награды удостоились главные научные сотрудники лаборатории УрО РАН Владимир Анисимов и Николай Баранов.

Кроме этого, почетные звания «Заслуженный работник высшей школы РФ» получили заведующий кафедрой Института естественных наук и математики УрФУ Владимир Васьковский, заведующая кафедрой УрФУ Ирина Котляровская. Наталью Кудникову отметили как «Заслуженного деятеля науки РФ».

Ранее Путин наградил ректора Уральского федерального университета Виктора Кокшарова медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени. Документ был подписан 27 июня.

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Президент РФ Владимир Путин отметил заслуги свердловских ученых — он наградил шесть представителей науки. Информация об этом появилась на официальном портале правовой информации. «Наградить медалью ордена „За заслуги перед Отечеством“ II степени профессора Уральского федерального университета Владимира Прядеина», — сообщается в документе. Такой же награды удостоились главные научные сотрудники лаборатории УрО РАН Владимир Анисимов и Николай Баранов. Кроме этого, почетные звания «Заслуженный работник высшей школы РФ» получили заведующий кафедрой Института естественных наук и математики УрФУ Владимир Васьковский, заведующая кафедрой УрФУ Ирина Котляровская. Наталью Кудникову отметили как «Заслуженного деятеля науки РФ». Ранее Путин наградил ректора Уральского федерального университета Виктора Кокшарова медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени. Документ был подписан 27 июня.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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