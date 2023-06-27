Курганцам старше 60 лет рассказали, кого из них возьмут на службу по контракту

В курганском пункте службы по контракту рассматривают заявления граждан старше 60 лет

28 июня 2023 в 08:28 Размер текста - 17 +

Заявления возрастных курганцев рассматривают для заключения военных контрактов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Курганцы в возрасте старше 60 лет могут заключить контракт на военную службу, если они обладают требующимися навыками и профессиями. Об этом сообщил замначальника курганского пункта по отбору на военную службу по контракту. Возрастные рамки кандидатов — от 18 до 60 лет. «Индивидуально мы можем рассмотреть заявления кандидатов старше 60 лет. Есть гражданские специальности, не требующие выносливости и физической подготовки, в которых мы нуждаемся», — рассказал сотрудник пункта. На подобные вакансии принимают заявления от соискателей, в том числе в возрасте старше 60 лет. К таким специальностям относятся экскаваторщики, крановщики, операторы беспилотных летательных аппаратов. Также рассмотрят заявления водителей категорий C, D, E. Кандидатам, преодолевшим фильтр профотбора, придется в любом случае проходить медкомиссию. Она определит их степень готовности к военной службе даже в условиях работы на гражданской технике. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане выросло число желающих заключить контракт. Это связали с введением разрешения брать граждан, ограниченно годных к службе.

Курганцы в возрасте старше 60 лет могут заключить контракт на военную службу, если они обладают требующимися навыками и профессиями. Об этом сообщил замначальника курганского пункта по отбору на военную службу по контракту. Возрастные рамки кандидатов — от 18 до 60 лет. «Индивидуально мы можем рассмотреть заявления кандидатов старше 60 лет. Есть гражданские специальности, не требующие выносливости и физической подготовки, в которых мы нуждаемся», — рассказал сотрудник пункта. На подобные вакансии принимают заявления от соискателей, в том числе в возрасте старше 60 лет. К таким специальностям относятся экскаваторщики, крановщики, операторы беспилотных летательных аппаратов. Также рассмотрят заявления водителей категорий C, D, E. Кандидатам, преодолевшим фильтр профотбора, придется в любом случае проходить медкомиссию. Она определит их степень готовности к военной службе даже в условиях работы на гражданской технике. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане выросло число желающих заключить контракт. Это связали с введением разрешения брать граждан, ограниченно годных к службе.