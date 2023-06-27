27 июня 2023

Курганцам старше 60 лет рассказали, кого из них возьмут на службу по контракту

В курганском пункте службы по контракту рассматривают заявления граждан старше 60 лет
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Служба по контракту. Курган, документ, подпись, контрактная служба, бумага, служба по контракту
Заявления возрастных курганцев рассматривают для заключения военных контрактов Фото:

Курганцы в возрасте старше 60 лет могут заключить контракт на военную службу, если они обладают требующимися навыками и профессиями. Об этом сообщил замначальника курганского пункта по отбору на военную службу по контракту.

Возрастные рамки кандидатов — от 18 до 60 лет. «Индивидуально мы можем рассмотреть заявления кандидатов старше 60 лет. Есть гражданские специальности, не требующие выносливости и физической подготовки, в которых мы нуждаемся», — рассказал сотрудник пункта. На подобные вакансии принимают заявления от соискателей, в том числе в возрасте старше 60 лет.

К таким специальностям относятся экскаваторщики, крановщики, операторы беспилотных летательных аппаратов. Также рассмотрят заявления водителей категорий C, D, E. Кандидатам, преодолевшим фильтр профотбора, придется в любом случае проходить медкомиссию. Она определит их степень готовности к военной службе даже в условиях работы на гражданской технике.

Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане выросло число желающих заключить контракт. Это связали с введением разрешения брать граждан, ограниченно годных к службе.

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Курганцы в возрасте старше 60 лет могут заключить контракт на военную службу, если они обладают требующимися навыками и профессиями. Об этом сообщил замначальника курганского пункта по отбору на военную службу по контракту. Возрастные рамки кандидатов — от 18 до 60 лет. «Индивидуально мы можем рассмотреть заявления кандидатов старше 60 лет. Есть гражданские специальности, не требующие выносливости и физической подготовки, в которых мы нуждаемся», — рассказал сотрудник пункта. На подобные вакансии принимают заявления от соискателей, в том числе в возрасте старше 60 лет. К таким специальностям относятся экскаваторщики, крановщики, операторы беспилотных летательных аппаратов. Также рассмотрят заявления водителей категорий C, D, E. Кандидатам, преодолевшим фильтр профотбора, придется в любом случае проходить медкомиссию. Она определит их степень готовности к военной службе даже в условиях работы на гражданской технике. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане выросло число желающих заключить контракт. Это связали с введением разрешения брать граждан, ограниченно годных к службе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...