Пермский муниципалитет потратит 1,2 млн на защиту деревень от лесных пожаров

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Пожар в Чистопрудном. Курган, пожар, лесные пожары, дым, чистопрудное
Противопожарные барьеры создадут вблизи Кудымкара и 26 деревень Фото:
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Власти Кудымкарского муниципального округа Пермского края объявили конкурс на выполнение работ по созданию противопожарных преград вблизи окружных населенных пунктов, расположенных рядом с лесом. В списке — город Кудымкар и 26 деревень. Начальная и максимальная цена контракта составляет 1,2 млн рублей.

«Заказчик — МКУ „Управление гражданской защиты Кудымкарского муниципального округа“. Выполнение работ по созданию противопожарных разрывов и минерализованных полос вдоль границ близкорасположенного лесного массива. Места проведения работ — Кудымкар, а также 26 деревень. Цена контракта — 1,2 млн рублей», — сообщается в техзадании, опубликованном в сервисе электронных торгов «Сбербанк-АСТ».

В документе уточняется, что противопожарные минерализованные полосы создаются путем опашки механизированным способом. Ширина преград не должна быть менее пяти метров. Ранее в двух территориях Пермского края ввели запрет на посещение лесов. Причиной ограничений послужили возросшие риски возникновения лесных пожаров.

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Власти Кудымкарского муниципального округа Пермского края объявили конкурс на выполнение работ по созданию противопожарных преград вблизи окружных населенных пунктов, расположенных рядом с лесом. В списке — город Кудымкар и 26 деревень. Начальная и максимальная цена контракта составляет 1,2 млн рублей. «Заказчик — МКУ „Управление гражданской защиты Кудымкарского муниципального округа“. Выполнение работ по созданию противопожарных разрывов и минерализованных полос вдоль границ близкорасположенного лесного массива. Места проведения работ — Кудымкар, а также 26 деревень. Цена контракта — 1,2 млн рублей», — сообщается в техзадании, опубликованном в сервисе электронных торгов «Сбербанк-АСТ». В документе уточняется, что противопожарные минерализованные полосы создаются путем опашки механизированным способом. Ширина преград не должна быть менее пяти метров. Ранее в двух территориях Пермского края ввели запрет на посещение лесов. Причиной ограничений послужили возросшие риски возникновения лесных пожаров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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