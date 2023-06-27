Пермский муниципалитет потратит 1,2 млн на защиту деревень от лесных пожаров

Противопожарные барьеры создадут вблизи Кудымкара и 26 деревень Фото: Екатерина Сычкова

новость из сюжета Лесные пожары в России 2023

Власти Кудымкарского муниципального округа Пермского края объявили конкурс на выполнение работ по созданию противопожарных преград вблизи окружных населенных пунктов, расположенных рядом с лесом. В списке — город Кудымкар и 26 деревень. Начальная и максимальная цена контракта составляет 1,2 млн рублей.

«Заказчик — МКУ „Управление гражданской защиты Кудымкарского муниципального округа“. Выполнение работ по созданию противопожарных разрывов и минерализованных полос вдоль границ близкорасположенного лесного массива. Места проведения работ — Кудымкар, а также 26 деревень. Цена контракта — 1,2 млн рублей», — сообщается в техзадании, опубликованном в сервисе электронных торгов «Сбербанк-АСТ».

В документе уточняется, что противопожарные минерализованные полосы создаются путем опашки механизированным способом. Ширина преград не должна быть менее пяти метров. Ранее в двух территориях Пермского края ввели запрет на посещение лесов. Причиной ограничений послужили возросшие риски возникновения лесных пожаров.