Лукашенко подтвердил прибытие Пригожина в Беларусь

Евгений Пригожин находится в Беларуси, заявил Александр Лукашенко
новость из сюжетаМятеж Евгения Пригожина
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин прилетел в Беларусь. Об этом рассказал президент Беларуси Александр Лукашенко.
«Да, действительно, Пригожин сегодня в Беларуси», — передает слова Лукашенко «Белта». Он добавил, что гарантии безопасности, которые были даны российскими властями, выполнены. Президент также подтвердил свою готовность помочь бойцам частной армии Пригожина, если они хотят остаться в стране на какое-то время.
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