Лукашенко подтвердил прибытие Пригожина в Беларусь

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Владимир Путин и Александр Лукашенко на заседании высшего Госсовета союзного государства России и Белоруссии. Москва, лукашенко александр
Евгений Пригожин находится в Беларуси, заявил Александр Лукашенко Фото:
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Мятеж Евгения Пригожина

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин прилетел в Беларусь. Об этом рассказал президент Беларуси Александр Лукашенко.

«Да, действительно, Пригожин сегодня в Беларуси», — передает слова Лукашенко «Белта». Он добавил, что гарантии безопасности, которые были даны российскими властями, выполнены. Президент также подтвердил свою готовность помочь бойцам частной армии Пригожина, если они хотят остаться в стране на какое-то время.

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Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин прилетел в Беларусь. Об этом рассказал президент Беларуси Александр Лукашенко. «Да, действительно, Пригожин сегодня в Беларуси», — передает слова Лукашенко «Белта». Он добавил, что гарантии безопасности, которые были даны российскими властями, выполнены. Президент также подтвердил свою готовность помочь бойцам частной армии Пригожина, если они хотят остаться в стране на какое-то время.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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