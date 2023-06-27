Лукашенко подтвердил прибытие Пригожина в Беларусь

27 июня 2023 в 18:43 Размер текста - 17 +

Евгений Пригожин находится в Беларуси, заявил Александр Лукашенко Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Мятеж Евгения Пригожина Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин прилетел в Беларусь. Об этом рассказал президент Беларуси Александр Лукашенко. «Да, действительно, Пригожин сегодня в Беларуси», — передает слова Лукашенко «Белта». Он добавил, что гарантии безопасности, которые были даны российскими властями, выполнены. Президент также подтвердил свою готовность помочь бойцам частной армии Пригожина, если они хотят остаться в стране на какое-то время.

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин прилетел в Беларусь. Об этом рассказал президент Беларуси Александр Лукашенко. «Да, действительно, Пригожин сегодня в Беларуси», — передает слова Лукашенко «Белта». Он добавил, что гарантии безопасности, которые были даны российскими властями, выполнены. Президент также подтвердил свою готовность помочь бойцам частной армии Пригожина, если они хотят остаться в стране на какое-то время.