Лукашенко поставил Пригожину важное условие

Лукашенко:заявил, что поставил перед Пригожиным условие не прибегать к насилию
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пленарная сессия Евразийского Экономического Форума с участием глав государств членов ЕАЭС. Москва, лукашенко александр
Евгений Пригожин поклялся, что он не будет прибегать к насилию, заявил Александр Лукашенко Фото:
новость из сюжета
Мятеж Евгения Пригожина

Президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе вооруженного мятежа предупредил основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, что не будет терпеть кровопролития, особенно среди гражданских. Об этом рассказал сам белорусский президент.

«В ходе вооруженного мятежа я поставил перед Пригожиным одно условие — если он намеренно или случайно убьет хоть одного человека, особенно гражданского, то не будет никаких переговоров и я не буду с ним разговаривать», — передает слова Лукашенко. Президент Беларуси добавил, что Пригожин поклялся, что целью ЧВК «Вагнер» не является насилие, и что такого не произойдет.

После подавления вооруженного мятежа президент России Владимир Путин предоставил три варианта бойцам ЧВК «Вагнер»: подписать контракт с Минобороны РФ, вернуться домой или отправиться в Белоруссию. Евгений Пригожин выбрал последний вариант и прибыл в Беларусь, передает RT.

Читайте URA RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе вооруженного мятежа предупредил основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, что не будет терпеть кровопролития, особенно среди гражданских. Об этом рассказал сам белорусский президент. «В ходе вооруженного мятежа я поставил перед Пригожиным одно условие — если он намеренно или случайно убьет хоть одного человека, особенно гражданского, то не будет никаких переговоров и я не буду с ним разговаривать», — передает слова Лукашенко. Президент Беларуси добавил, что Пригожин поклялся, что целью ЧВК «Вагнер» не является насилие, и что такого не произойдет. После подавления вооруженного мятежа президент России Владимир Путин предоставил три варианта бойцам ЧВК «Вагнер»: подписать контракт с Минобороны РФ, вернуться домой или отправиться в Белоруссию. Евгений Пригожин выбрал последний вариант и прибыл в Беларусь, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...