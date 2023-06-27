Лукашенко поставил Пригожину важное условие

Лукашенко:заявил, что поставил перед Пригожиным условие не прибегать к насилию

27 июня 2023 в 19:54 Размер текста - 17 +

Евгений Пригожин поклялся, что он не будет прибегать к насилию, заявил Александр Лукашенко Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Мятеж Евгения Пригожина Президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе вооруженного мятежа предупредил основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, что не будет терпеть кровопролития, особенно среди гражданских. Об этом рассказал сам белорусский президент. «В ходе вооруженного мятежа я поставил перед Пригожиным одно условие — если он намеренно или случайно убьет хоть одного человека, особенно гражданского, то не будет никаких переговоров и я не буду с ним разговаривать», — передает слова Лукашенко. Президент Беларуси добавил, что Пригожин поклялся, что целью ЧВК «Вагнер» не является насилие, и что такого не произойдет. После подавления вооруженного мятежа президент России Владимир Путин предоставил три варианта бойцам ЧВК «Вагнер»: подписать контракт с Минобороны РФ, вернуться домой или отправиться в Белоруссию. Евгений Пригожин выбрал последний вариант и прибыл в Беларусь, передает RT.

Президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе вооруженного мятежа предупредил основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, что не будет терпеть кровопролития, особенно среди гражданских. Об этом рассказал сам белорусский президент. «В ходе вооруженного мятежа я поставил перед Пригожиным одно условие — если он намеренно или случайно убьет хоть одного человека, особенно гражданского, то не будет никаких переговоров и я не буду с ним разговаривать», — передает слова Лукашенко. Президент Беларуси добавил, что Пригожин поклялся, что целью ЧВК «Вагнер» не является насилие, и что такого не произойдет. После подавления вооруженного мятежа президент России Владимир Путин предоставил три варианта бойцам ЧВК «Вагнер»: подписать контракт с Минобороны РФ, вернуться домой или отправиться в Белоруссию. Евгений Пригожин выбрал последний вариант и прибыл в Беларусь, передает RT.